Documentaireserie 'Hoog Water' bij BNNVARA

Precies 25 jaar geleden – begin 1995 – was heel Nederland in de ban van het water: in Limburg trad de Maas buiten haar oevers en in het Rivierenland stonden de dijken op doorbreken.

De gevaarlijk hoge waterstand van de Maas, de Rijn en de Waal leidde tot de grootste evacuatie sinds de Watersnoodramp van 1953: 250.000 inwoners sloegen op de vlucht. De dreigende watersnood heeft een enorme impact gehad op het leven van heel veel mensen. In de vierdelige documentaireserie 'Hoog Water' vertellen diverse betrokkenen over hun ervaringen. De reeks bevat veel - deels niet eerder uitgezonden - archiefbeelden van de dreigende watersnood én niet eerder vertoonde opnamen van video-amateurs.

In de eerste aflevering staan Itteren en Borgharen centraal. Zowel in 1995 als in 1993 kregen Itteren en Borgharen te maken met zware overstromingen van de Maas. Hele straten kwamen onder water te staan en dat zorgde voor veel stress en angst. Tegelijkertijd ontstond door het hoge water ook grote saamhorigheid onder de getroffen bewoners.

Aan de basis van de serie ligt een schat aan historisch beeldmateriaal uit de archieven van Beeld & Geluid in Hilversum. Programmamakers Hans Hermans en Martin Maat bekeken tientallen uren beeldmateriaal. Ze gebruikten het als basis voor een vertelling over de zeven dagen dat Nederland in de ban was van het water. Vijfentwintig jaar na dato zoeken de makers de betrokkenen weer op om ze te spreken over de gebeurtenissen van toen.

De manifestatie van de ongekende natuurkracht en de daaropvolgende evacuatie maakten bij veel bewoners onvermoede emoties los. Onzekerheid leidde tot angst, maar ook tot apathie en tot verzet en woede. Zoals het rivierenlandschap na 1995 nooit meer hetzelfde zou zijn door de dijkverzwaringen die op de bijna-ramp volgden, zo gold dat ook voor de maatschappij in het rivierengebied. Waar het water z'n sporen naliet in het landschap, liet datzelfde water ook zijn sporen na in veel levens.

Samenstelling en regie: Hans Hermans en Martin Maat.

'Hoog Water' is een coproductie van BNNVARA en ICU Documentaries.

'Hoog Water', vanaf maandag 3 februari vier weken lang om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.