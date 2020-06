Documentaire 'Tot de Dood ons Scheidt' over onlangs overleden Marc de Hond bij Net5

'Tot de Dood ons Scheidt' heet de documentaire die Nada van Nie maakte over het ziekteproces van presentator en theatermaker Marc de Hond. De documentaire is op donderdag 18 juni om 20.30 uur te zien bij Net5 Powered by LINDA.

Nada van Nie volgde Marc en zijn gezin anderhalf jaar lang van heel dichtbij, waarbij ze mee ging naar ziekenhuisafspraken, chemotherapie, maar ook bij Marc en zijn gezin thuis veel tijd doorbracht. Het resultaat is een heel persoonlijk en indringend portret.

Nada: 'Ik heb Marc leren kennen als een heel moedig en krachtig persoon, iemand die zijn ziekte onder ogen durfde te komen en met elke vezel in zijn lijf van plan was om beter te worden. Marc wilde openheid geven over hetgeen hij meemaakte en vond dat mensen die ziek zijn zich niet hoeven te schamen of zich moeten verstoppen. Met de theatertour waar hij mee bezig was, wilde hij een document achterlaten voor zijn kinderen. Iets waardoor hij onsterfelijk zou zijn. Met deze documentaire wil ik niet alleen hem en zijn gezin eren, maar vooral ook een liefdevol beeld schetsen van hoe een man die tot twee keer toe wordt getroffen door het noodlot toch niet bij de pakken neer gaat zitten. Over hoe hij iets negatiefs tot iets positiefs probeert om te buigen en hoe je jezelf en je naasten kunt voorbereiden op een naderend afscheid.'

Marc de Hond, die in 2002 een dwarslaesie opliep en daardoor in een rolstoel belandde, kreeg in 2018 te horen dat hij blaaskanker had. 'Je moet in het leven spelen met de kaarten die je gedeeld worden' zei hij daar toen over. Dit was voor documentairemaakster Nada van Nie aanleiding om hem te benaderen. Ze was geraakt door zijn verhaal en wilde zijn strijd tegen blaaskanker vastleggen. In 'Tot de Dood ons Scheidt' schetst Nada van Nie een verhaal over onvoorwaardelijke liefde, het ziekteproces wat een document moest worden voor hun kinderen. Even leek het erop dat er met chemo-en immunotherapie nog een kans op herstel voor hem was. Helaas is onlangs gebleken dat dit toch niet het geval was; als gevolg van uitgezaaide blaaskanker is Marc op 3 juni jl. op 42-jarige leeftijd overleden.

'Tot de Dood ons Scheidt', donderdag 18 juni om 20.30 uur bij Net5 en bij KIJK.nl.