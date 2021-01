Documentaire 'Liverpool: The End Of The Storm' nieuw op discovery+

Discovery's streamingdienst Dplay heet vanaf nu discovery+. Aan het opzet verandert weinig. Zo zal je ook heel wat programma's exclusief kunnen bekijken. De documentaire 'Liverpool: The End Of The Storm' is er daar n van.

Dertig jaar moesten ze erop wachten, maar toen was in 2020 voor Liverpool eindelijk het felbegeerde kampioenschap van de Premier League daar. Het 19e in de geschiedenis van de succesvolle club, maar eentje die extra gekoesterd wordt. Het was de ultieme bekroning van Liverpools terugkeer naar de wereldtop, nadat ze een jaar eerder ook al de Champions League en de Wereldcup wonnen. Hoe kwam dit grote succes tot stand? Wat was de rol van de charismatische Duitse trainer en tacticus Jürgen Klopp? De documentaire 'Liverpool: The End Of The Storm' mocht het succesvolle 19/20-seizoen van dichtbij volgen en geeft een prachtige kijk achter de schermen van de historische club.

Met interviews van Klopp en bepalende spelers als Virgil van Dijk, Alisson Becker, Sadio Mane en captain Jordan Henderson horen we hoe zij dit opmerkelijke seizoen beleefd hebben en wat het geheim van hun succes was. Ook zien we de impact die Liverpool buiten Engeland heeft met meer dan 500 miljoen fans wereldwijd die allemaal hun favoriete club zagen winnen. Van Auckland tot Rio en van Calcutta tot Cairo – allemaal volgden ze de stappen die Liverpool zette om een einde te maken aan die lange reeks zonder titel.

'Liverpool: The End Of The Storm', maandag 1 februari beschikbaar op discovery+.