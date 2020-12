Dit zijn de vijf Champions van 'Beat The Champions'

De kandidaten die meedoen aan de nieuwe kennisquiz 'Beat The Champions' krijgen het niet makkelijk. Zij nemen het namelijk op tegen niemand minder dan: Diederik Jekel, Cindy Hemink, Abel Gilsing, Nynke de Jong en Devrim Aslan.

Deze doorgewinterde quizzers en allesweters hebben een enorme algemene kennis én vullen elkaars specialisme ook nog eens perfect aan. Vanaf zondag 3 januari presenteert Chantal Janzen deze nieuwe kennisquiz en zullen deze Champions het de kandidaten zo moeilijk mogelijk maken.

De Champions

Diederik Jekel

Wetenschapsjournalist met een master in Vastestoffysica.

Diederik is geen onbekende in dit rijtje Champions. Dat hij flink wat kennis in zijn bol heeft, weten we allemaal. Hij legt op onnavolgbare wijze bètawetenschappen uit met als doel om deze stoffige informatie begrijpelijk te maken en om te laten zien dat wetenschap interessant en noodzakelijk is. Met een master in Vastestoffysica op zak en de titel van winnaar Nationale IQ Test, is hij de schrik van elke kandidaat.

Cindy Hemink

De Nederlandse Queen of quizzes.

Vertaler en ondertitelaar Cindy is een quizzer in hart en nieren. Als vertaler komt ze in contact met allerlei verschillende onderwerpen en die informatie slaat ze op. Daarnaast zit ze in vijf verschillende pubquiz teams, waaronder het team dat regerend Nederlands Kampioen Pubquizzen is. Haar specialiteit is muziek.

Abel Gilsing

Winnaar van de Olympische quizmedaille.

Als zoekmachineoptimalisatie manager gaat Abel elke dag de strijd aan met Google. Maar elk moment dat vrij is, wordt besteed aan het maken en spelen van quizzen. Deze quizfanaat is captain van zijn vaste quizteam dat regerend Nederlands Kampioen Pubquizzen is. Hij was tweemaal lid van het Nederlands team; op het Europees Kampioenschap Quizzen en de allereerste Quiz Olympiade in 2016. Hij is één van de drie Nederlanders die hier ooit een individuele medaille won.

Nynke de Jong

Neerlandica, journalist, schrijfster en bovenal quizfanaat.

Nynke is een allesweter. De Neerlandica komt uit een nest waar alle kennis en weetjes worden opgezocht. Ze wil altijd en overal winnen en daarom deed een tweede plek in 'De Slimste Mens' pijn. Of het nou gaat over sport, tv of taal zij weet het! Haar specialisme is uiteraard Nederlandse literatuur en met haar hoofd gevuld met feitjes, door jarenlang quizzen, is ze een ideale toevoeging aan het team.

Devrim Aslan

De kroonprins van de quizscène.

Student geschiedenis Devrim, beter bekend als de feitjesman, is met zijn 24 jaar de jongste van het stel. Hij is gemiddeld zo’n 25 uur per week met quizzen bezig en speelde er in de afgelopen jaren zo’n 25.000. Hij is voor niets of niemand bang en heel zelfverzekerd over de kennis die hij door al zijn ervaring heeft vergaard. Film is absoluut zijn sterkste onderwerp, maar ook geografie, voetbal- en entertainmentvragen weet hij foutloos te beantwoorden. Op dit moment is Devrim het grootste talent binnen de Nederlandse quizscène.

'Beat The Champions'

In 'Beat The Champions' krijgen quizliefhebbers de ultieme kans om het solo op te nemen tegen een team van vijf superquizzers die stuk voor stuk beschikken over een enorme algemene kennis. In de eerste ronde bouwt de kandidaat zijn startkapitaal op door het beantwoorden van maximaal vijf vragen. Vervolgens neemt de kandidaat het op tegen de Champions in een race tegen de klok. Hoe meer Champions hij durft uit te dagen hoe groter het te winnen geldbedrag, maar ook hoe groter het risico om alles te verliezen. Zo kunnen de kandidaten bijvoorbeeld 5.000 euro verdienen als ze van twee Champions winnen en misschien wel 50.000 euro als ze alle vijf de Champions verslaan.

'Beat The Champions' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is vanaf zondag 3 januari 20.00 uur wekelijks te zien bij RTL 4.