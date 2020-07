Dit zijn de 'Beste Zangers' van 2020 - VIDEO

Foto: © AVROTROS 2020

Diggy Dex, Milow, Miss Montreal, Stef Bos, Suzan & Freek, Tabitha en Wulf zijn de deelnemers van het dertiende seizoen 'Beste Zangers'.

Je moet er nog wel even op wachten maar vanaf donderdag 3 september kun je weer iedere week weer genieten van het mooiste muziekprogramma van de Nederlandse televisie; 'Beste Zangers'!

Afgelopen jaar, nog voordat de Coronacrisis uibrak, zijn gastheren Nick & Simon samen met een crème de la crème aan artiesten vertrokken naar het altijd prachtige Ibiza. Jan Smit was op het moment van opnames, vanwege zijn gezondheid, niet in de gelegenheid om mee te reizen en het programma te presenteren. Gelukkig konden zijn vrienden Nick & Simon te hulp schieten en namen zij een sprong in het diepe om de presentatie van het programma op zich te nemen.

Diggy Dex, Milow, Miss Montreal, Stef Bos, Suzan & Freek, Tabitha en Wulf zingen in het nieuwe seizoen van Beste Zangers de mooiste liedjes van en voor elkaar. Hoe dat klinkt hoor je vanaf donderdag 3 september om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Diggy Dex

Rapper, taalkunstenaar en zanger Diggy Dex komt uit Amersfoort en ken je van zijn hit samen met de Vlaamse Eva de Roovere, met de titel; 'Slaap lekker (Fantastig toch)'. In samenwerking met singer-songwriter JW Roy schrijft Diggy Dex in 2014 ‘Treur Niet (Ode aan het leven)’ na zijn aanwezigheid bij de uitvaart van drie slachtoffers van de MH17-ramp. ‘Treur niet (Ode aan het leven)’ staat in totaal 17 weken in de Top 40, behaalt de platina status en ontvangt in zowel 2016 als 2017 de Buma Award voor beste Nederlandstalige single.

Milow

Milow is de eerste Belgische deelnemer van 'Beste Zangers'. Hij deed eerder al mee met de Vlaamse versie van dit programma waarin hij o.a. een prachtig duet zong samen met Ilse DeLange. Milow krijgt grote internationale bekendheid door zijn cover van 'Ayo Technology', van de gelijknamige single uit 2007 van 50 Cent, Justin Timberlake en Timbaland. Wat begint als grap wordt een maand later een gigantische hit. Daarnaast scoort hij grote hits in ons land met 'You don't know' en 'You and me (in my pocket)'.

Miss Montreal

Deze vrouw heeft eigenlijk geen introductie nodig. Sanne Hans, Sanne Hans, frontvrouw van haar eigen band Miss Montreal, oud-jurylid van 'The Voice of Holland' doet mee met 'Beste Zangers'! Je kent haar o.a. van hits als 'Just a flirt', 'Hoe' samen met Nielson, 'Till the sun comes up' en haar laatste single 'Scherven van geluk'.

Stef Bos

De papa van de groep, de nestor, Stef Bos. Hij wordt in 1961 geboren in Veenendaal, Utrecht. Teksten schrijven doet hij al op 16-jarige leeftijd. In februari 1991 brengt hij de single 'Papa' uit. Het nummer haalde de achtste plaats in de Nederlandse Top 40 en al snel is zijn naam onder een groot publiek bekend. De single verscheen op het album ‘Is Dit Nu Later’, dat beloond werd met een dubbele platina status en hem een Edison en de Zilveren Harp opleverde.

Suzan & Freek

Tot kort geleden hadden Suzan & Freek beiden nog een baan en deden ze muziek 'erbij'. Inmiddels verkopen zij hun clubtour binnen no-time uit, staan ze op grote festivals als Concert at SEA en de Vrienden van Amstel LIVE én hebben ze een Edison ontvangen voor het debuutalbum 'Gedeeld Door Ons'. Op dit moment domineren ze de hitlijsten met het nummer 'Weg van jou'. Meer dan terecht dat dit leuke duo daarom dit jaar te zien is in 'Beste Zangers'!

Tabitha

Eind 2017 richt ze haar eigen stichting 'Mooi Zoals Je Bent' op, twee jaar later heeft ze het meest gestreamde nummer van Nederland op haar naam staan én scoort ze hits met Kris Kross Amsterdam, Bizzey, Maan en Ronnie Flex. Eén van die hits is 'Hij is van mij' dat op nummer 1 in de jaarlijst van de Single Top 100 staat, doordat het de meest gedownloade/gestreamde single van 2019 is. Onlangs heeft Tabitha het nummer 'Slapen met het licht aan' uitgebracht, een samenwerking met Nederlandse singer-songwriter Nielson.

Wulf

Wulf zingt al een tijdje covers op YouTube wanneer hij in 2016 een demo in zingt voor DJ's Sam Feldt en Lucas & Steve en dat viel zó goed, dat hij werd gevraagd om de track 'Summer On You' in te zingen. Het nummer wordt in de zomer van 2016 een grote hit in Nederland. In 2017 heeft Wulf met zijn eerste solotrack 'Mind Made Up' direct een hit te pakken. Een jaar later gaat de single 'All things under the sun' door het dak. Het belooft een mooie zomer te worden voor Wulf met optredens op Mysteryland, Summer Festival in Antwerpen en Ushuaia op Ibiza.

Het nieuwe seizoen belooft, met deze line-up, weer één om nooit te vergeten te worden. Kijk vanaf donderdag 3 september, wekelijks naar het nieuwe seizoen van 'Beste Zangers', bij AVROTROS op NPO 1.