Dit zie je deze zomer bij RTL 4

Zondag 6 juni trapt Humberto Tan een schitterende zomer af met zijn dagelijkse talkshow 'Humberto'. Een programma vol actualiteit, entertainment, persoonlijke verhalen, muziek en uiteraard een flinke dosis sport.

Er staat namelijk een bomvolle sportzomer voor de deur wat zorgt voor voldoende gespreksstof om naast de dagelijkse actualiteit ook de passie, emotie en hopelijk vele successen van deze sportzomer te bespreken.

'Humberto' wordt geproduceerd door Pilot Studio en is na de aftrap op zondag 6 juni elke werkdag iets voor 22.00 uur live te zien vanuit Studio Artis in Amsterdam

'Lego Masters Australië' S2

In de Australische versie van het zeer succesvolle familieprogramma 'LEGO MASTERS' strijden acht duo’s om 100.000 Australische dollars en de felbegeerde titel van LEGO Master. In elke aflevering moeten de bouwers een opdracht onder tijdsdruk volbrengen en ze zetten alles op alles om indruk te maken op gastheer Hamish Blake en jurylid Ryan 'Brickman' McNaught. Helemaal uit het hoofd, want in 'LEGO MASTERS' bestaan geen bouwtekeningen.

Vanaf 3 juli, elke zaterdag om 20.00 uur.

'Ik Weet Er Alles Van!'

Het derde seizoen van de populaire quiz waarin zes kandidaten onder leiding van Ruben Nicolai vijf dagen tegen elkaar strijden. Elke deelnemer heeft zijn of haar eigen specialisme, maar naast feitenkennis speelt ook mensenkennis een rol. De deelnemers kunnen elkaar uitdagen tot een duel en er valt een groot geldbedrag te verdienen voor de winnaar. Dit seizoen met wederom een VIP-editie (eerste week van de serie), nieuw is een Junior editie van het format (laatste week van de serie).

'Ik Weet Er Alles Van' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf 12 juli elke werkdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'B&B Vol Liefde'

In het nieuwe programma 'B&B Vol Liefde' gaan alleenstaande eigenaren van een B&B in het buitenland op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet? Volg deze bijzondere zoektocht elke maandag t/m donderdag bij RTL 4.

'B&B Vol Liefde' wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf 12 juli elke maandag tot en met donderdag 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Game of Talents'

In de gloednieuwe spelshow 'Game of Talents' nemen elke week een bekende en onbekende Nederlander het op tegen een bekende en onbekende Vlaming. Wie het beste kan raden welke verborgen en vaak verrassende talenten de kandidaten op het podium uitvoeren verdient een mooie geldprijs. Presentatie is in handen van Tijl Beckand en de Vlaamse presentatrice Julie Van Den Steen.

'Game of Talents' wordt geproduceerd door Fremantle en is vanaf 30 juli wekelijks vanaf 20.30 uur te zien bij RTL 4.