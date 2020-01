Dit is de jury van 'We Want More' bij SBS6

De jury van 'We Want More' is compleet. Naast Davina Michelle, Trijntje Oosterhuis, André Hazes en Henk Poort neemt ook Ali B plaats als jurylid in de nieuwe zangwedstrijd bij SBS6. Dat werd via zijn Instagram bekendgemaakt.

De vijf juryleden representeren allemaal verschillende muziekgenres. Net als de kandidaten trouwens, want bij 'We Want More' zijn alle stijlen welkom. Van opera tot fado en van gospel en hardrock tot reggae. De kandidaten komen bovendien uit alle windstreken, zijn van alle leeftijden en er zijn solozangers, duo’s en zelfs koren. Het enige waar het om gaat bij We Want More: zing de sterren van de hemel, want er staat veel op het spel. De winnaar gaat er vandoor met maar liefst 100.000 euro.

De auditierondes van 'We Want More' lopen tot 15 januari 2020. Bandjes, duo’s, groepen en solozangers van 8 tot 88 jaar en uit alle windstreken kunnen zich nu nog aanmelden via www.sbs6.nl/wewantmore.

'We Want More', dit voorjaar bij SBS6.