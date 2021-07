Disney+ onthult officiële trailer van 'Dat ene woord - Feyenoord'

Disney+ heeft maandag 19 juli - op de verjaardag van Feyenoord - de officiŽle trailer van 'Dat ene woord Ė Feyenoord' onthuld. In de trailer zijn de eerste beelden uit de 9-delige serie te zien en wordt de definitieve lanceringsdatum bekendgemaakt: 1 september 2021.

Vanaf die dag is 'Dat ene woord - Feyenoord' te zien onder het Star-label van de streamingservice. De Nederlandse serie is de eerste Europese Original productie voor Disney+.

'Dat ene woord - Feyenoord'

Feyenoord. Club van het volk, gelegen aan de Rotterdamse Maas maar met een supportersschare door heel Nederland. En ver daarbuiten. Voor het eerst in haar 113-jarige historie opent Feyenoord nu alle deuren. De club wordt van binnenuit gevolgd in het seizoen 2020/21, waarin het uiterste wordt gevraagd van de trainer, spelers, directie en de supporters. Terwijl de club worstelt met de enorme impact van de COVID19-crisis botst het heden met het verleden, in een zoektocht naar een betere toekomst. Unieke beelden uit onder andere de kleedkamer en boardroom brengen de club en alle hoofdrolspelers dichter bij het publiek dan ooit.

De eerste aflevering van de 9-delige serie is vanaf 1 september 2021 exclusief te zien op Disney+. Wekelijks verschijnt een nieuwe aflevering. 'Dat ene woord – Feyenoord' wordt geproduceerd door Lusus Media, in samenwerking met ESPN.