Disney Channel zet zich in voor Earth Day

Iedereen heeft zorg en liefde nodig – zo ook onze aarde! Op 22 april zetten we de aarde extra in de schijnwerpers tijdens Earth Day. Disney Channel laat je zien dat alle kleine beetjes helpen.

Vanaf begin april is er een speciale clip te zien en komt er een gloednieuwe serie over de ruimte uit op zender. Scholen gaan aan de slag met een Earth Day lespakket én worden kinderen uitgedaagd om samen voor de aarde te zorgen door middel van een echte Green Bucket List. Samen zorgen we voor de aarde!

Elk jaar op 22 april is het Earth Day, een belangrijk evenement waar wereldwijd aandacht voor is. Het doel van deze dag is dat we ons bewust worden van ons gedrag en de invloed daarvan op onze aarde. Disney Channel helpt mee en wil kinderen inspireren om samen voor de aarde te zorgen.

Duurzame Earth Day Clip

Speciaal voor Earth Day heeft Disney Channel een clip gemaakt waarin kinderen de hoofdrol spelen. In deze clip gaan kinderen op een missie om samen voor de aarde te zorgen. Zo zie je dat het weggooien van afval in de afvalbak en het zuinig omgaan met water en energie een positieve invloed hebben op de aarde.

De clip is vanaf begin april te zien op de social kanalen van Disney Channel, maar ook op de zender in veel Europese landen! De clip is duurzaam geproduceerd. Bomen zijn geplant om alle Co2 uitstoot van het vervoer te compenseren, accu’s en andere apparatuur zijn voorzien van stroom door zonnepanelen en kleding en props zijn hergebruikt (of tweedehands gekocht).

Earth Day op basisscholen

Disney Channel ontwikkelde samen met de CED groep een Nieuwsbegrip les over Earth Day. Basisscholen in Nederland maken hierdoor kennis met dit actuele thema. Kinderen leren waar Earth Day voor staat en hoe het gaat met het klimaat. Tijdens deze les worden ook tips en tricks gegeven aan leerlingen over hoe ze zelf hun steentje kunnen bijdragen aan een beter milieu. Ook zijn er speciale lessen voor de kleuterklassen ontwikkeld.

Scholen met een Nieuwsbegrip lessen pakket kunnen ook mee doen met de bingokaart (Green Bucket List). Als de klas de acties van de bingokaart heeft afgestreept, maken ze kans op een exclusieve Disney Channel regenton voor op school. Met deze regenton vangen ze regenwater op en hoeven ze geen kraanwater meer te gebruiken om de planten in en rondom school water te geven.

Nieuwe serie: 'Avonturen in de Ruimte'

Disney Channel Nederland heeft de 10 nieuw geproduceerde afleveringen 'Avonturen in de Ruimte' van StoryZoo aangekocht. Deze afleveringen zullen vanaf 12 april op Disney Channel te zien zijn. In deze serie reizen Bax, Toby en Pepper naar de ruimte. Met behulp van real-life video's van de ESA (European Space Agency) beleven kinderen, in elk van de 12 minuten durende afleveringen, spannende ruimte avonturen. ESA-astronaut André Kuipers moedigt initiatieven om kinderen speels te inspireren van harte aan: 'Wanneer kinderen op jonge leeftijd leren over onderwerpen als de ruimte, technologie en duurzaamheid, dan is de kans groot dat ze daar op latere leeftijd iets mee gaan doen.'

De drie karakters Bax, Toby en Pepper leren over de aarde en over hoe het zonlicht de tijd van dag en nacht beïnvloedt. De afleveringen brengen ons naar de maan. Ook ontdekken we de planeet Mars en leren we de verschillende planeten in ons zonnestelsel kennen. De 'Avonturen in de Ruimte' tekenaars hebben nieuwe ontwerpen en animaties gemaakt die de ruimte en de reis in de StoryZoo raket uitbeelden. 'De real-life beelden tillen deze 'Avonturen in de Ruimte' avonturen naar een hoger niveau, aangezien de beelden en vooral de video's spannend en absoluut uniek zijn voor jong en oud'', zegt Johannes Gropp, oprichter en CEO van StoryZoo B.V.

'Avonturen in de Ruimte' is vanaf 12 april elke maandag t/m vrijdag te zien om 7.50 uur. Op Earth Day is er een marathon vanaf 12.00 uur op Disney Channel.

Samen zorgen voor de aarde

Disney Channel Nederland roept kinderen op hun acties te delen op social media met de #ZorgVoorDeAarde en @DisneyChannelNL, zodat ook anderen geinspireerd raken om iets goed te doen voor de aarde. Daarnaast heeft Disney Channel een Earth Day Instagram filter ontwikkelt; deze geeft tips welke acties je kunt ondernemen om voor de aarde te zorgen. Scan de QR-code en bekijk vanaf 11 april de Disney Channel Earth Day filter op Instagram!

Afval scheiden is fun!

Een week lang zijn er in Breda (Terheijdenseweg/ Pastoor Pottersplein) wel hele speciale afvalbakken te zien. In samenwerking met JcDecaux staat er een groene abri met 2 afvalbakken (1 voor plastic en 1 voor restafval) in het straatbeeld. Bovenop de abri staat de aarde. Zodra je afval weggooit in één van twee bakken, draait de aarde rond en maakt ze geluid.