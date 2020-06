Discovery Benelux start samenwerking met Save the Children

Discovery Benelux start een samenwerking met Save the Children om de levens van kwetsbare kinderen en hun ouders te verbeteren. Een eerste project is het helpen van gezinnen die het zwaarst getroffen worden door de coronacrisis.

Daarnaast zal Discovery ook betrokken zijn bij het project TeamUp, waarbij kinderen door middel van sport en spel aangemoedigd worden om samen te werken en hun zorgen voor even te vergeten.

RISE

De samenwerking tussen Discovery en Save the Children maakt deel uit van RISE. Het wereldwijde programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van Discovery Inc., dat het afgelopen jaar is gelanceerd. RISE staat voor Reducing Inequality, Supporting Empowerment. RISE steunt meer dan 10 miljoen mensen in 22 landen.

Speerpunt is het wereldwijde partnerschap met Save the Children, Discovery zal in de landen waar zij actief zijn, helpen bij lokale projecten. Dat kan in de vorm van fondsenwerving, maar ook door aandacht te vragen voor de problematiek van sommige kinderen via hun mediaplatform. Zo kunnen de bekende Discovery gezichten en kijkers betrokken worden bij het werk van Save the Children.

Hulp tijdens de coronacrisis

Veel gezinnen worden getroffen door de coronacrisis. Ondanks dat kinderen weer naar school kunnen, blijft het voor velen van hen lastig om bij te blijven op school. Save the Children helpt met apparatuur en internetverbindingen om kinderen en jongeren in staat te stellen online lessen te volgen, zodat de kans kleiner wordt dat ze een achterstand oplopen.

TeamUp

TeamUp is een lokaal project dat in 2015 is opgericht voor gevluchte kinderen in Nederland samen met Warchild en UNICEF. Met TeamUp worden gestructureerd sport-, spel- en bewegingsactiviteiten georganiseerd zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die weer van pas komen in hun dagelijks leven.

Discovery helpt Save the Children met het bereiken van een groter publiek, zodat meer kinderen geholpen kunnen worden. Dankzij de financiële steun, kunnen de projecten voor gevluchte kinderen in Nederland worden uitgebreid.