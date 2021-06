Dionne Stax staat stil bij dementie in Nederland met programma 'Herinneringen voor het Leven'

Vanuit het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem presenteert Dionne Stax het live-programma 'Herinneringen voor het Leven - Stop Dementie'. In Nederland zijn er inmiddels 290.000 mensen met dementie. Één op de vijf mensen krijgt deze hersenziekte.

Dionne Stax vraagt aandacht voor de mensen die met de ziekte te maken hebben, de impact op de omgeving en de noodzaak om dementie te stoppen. In de uitzending spreekt zij met onderzoekers, mensen met persoonlijke verhalen en er zijn bijzondere optredens. Het doel van deze speciale uitzending is om aandacht te vragen voor dementie en donateurs te werven voor Alzheimer Nederland. Het live-programma wordt ook in samenwerking met deze stichting gemaakt.

Dionne spreekt in de uitzending met patiënten en hun familieleden, zoals de jonge Joan-Anne en haar vader. Een bijzonder portret van een dochter die lange tijd alleen thuis voor haar vader met zware Alzheimer heeft gezorgd. Ook Sonja komt in beeld, een jonge stralende vrouw van 53 jaar met diagnose Alzheimer. Sonja weet nu 1,5 jaar dat zij ziek is, maar wil vooral ook laten zien dat zij nog alles uit het leven wil halen. Hoe is dit voor haar ouders?

Ook is er een gesprek met arts en onderzoeker Dr. Wiep Scheper van het Amsterdam UMC over de status van onderzoek naar Alzheimer in Nederland. Daarnaast komt er in de uitzending een onderzoeker aan het woord over de erfelijkheid van dementie.

Herinneringen vastleggen met een foto

Ons leven is een optelsom van herinneringen. Wat blijft er nog over als je je herinneringen verliest? Zij maken wie je bent en leggen de basis voor je relatie met anderen. Een foto is voor iedereen een mooie manier om deze herinneringen te bewaren. We maken de hele dag foto’s met onze mobiele telefoons. Momenten van samenzijn met familie, vrienden en geliefden zijn waardevol om vast te leggen. In het programma is het creëren van blijvende herinneringen en alledaagse momenten met elkaar vastleggen door een foto een terugkerend element.

Bekende Nederlanders als straatfotograaf

Verschillende bekende Nederlanders gaan met een fotocamera het land in naar plekken waar herinneringen gecreëerd worden. Deze vaak mooie (alledaagse) momenten van voorbijgangers, worden vastgelegd door het maken van een (polaroid) foto. Ook wordt er tijdens de uitzending live geschakeld met deze speciale fotografen op locatie en worden mooie momenten van verschillende mensen ter plekke vastgelegd. Het doel van deze actie en speciale avond is om aandacht te vragen voor dementie en donateurs te werven voor Alzheimer Nederland. Voor de stichting is het eenvoudig: het aantal mensen met dementie groeit hard en alleen met meer geld voor wetenschappelijk onderzoek brengen we oplossingen en behandeling dichterbij.

Er is ook live muziek van Edsilia Rombley in de uitzending, zij zingt speciaal voor Alzheimer Nederland een aangepaste versie van het lied 'Lieve mamma'.

'Herinneringen voor het Leven - Stop Dementie', woensdag 30 juni om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.