Dionne Stax reist met nieuwe serie door het leven van Koningin Máxima

Foto: AVROTROS - © Fotografie Petra 2019

Op 17 mei van dit jaar wordt H.M. Koningin Máxima vijftig jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal reist Dionne Stax in een persoonlijke zoektocht door het leven van onze Koningin.

Dionne ontmoet experts en mensen die Koningin Máxima van dichtbij persoonlijk of zakelijk hebben meegemaakt en schetst zo een bijzonder portret van een geliefde Koningin. 'Dionne Dichtbij' is vanaf maandag 10 mei te zien bij AVROTROS op NPO 1.

Dionne reist onder meer naar Buenos Aires, New York, Brussel en uiteraard Nederland waar zij mensen spreekt die allemaal een unieke band of ervaring hebben met Koningin Máxima. Zij delen hun persoonlijke anekdotes en herinneringen en nemen Dionne mee in het intrigerende levensverhaal van een meisje uit Argentinië dat door hard werken en met onnavolgbare charme uitgroeide tot een absolute vakvrouw, moeder en Koningin Máxima.

Dionne Stax: 'Door mijn eerdere journalistieke werk heb ik Koningin Máxima op professionele afstand leren kennen. Met deze serie hoop ik iets dichterbij te komen en kijkers mee te nemen in haar unieke levensverhaal.'

Liefde voor radio tijdelijk op laag pitje

Naast haar werk voor deze biografische tv-serie is Dionne Stax ook druk met opnames voor 'DNA Onbekend' en presenteert ze nog steeds 'Van Onschatbare Waarde'. Hierdoor is ze genoodzaakt haar liefde voor radio voorlopig op een laag pitje te zetten.

Dionne: 'Door mijn drukke opnameschema’s voor televisie is het helaas niet langer mogelijk om naast mijn tv-werkzaamheden ook een dagelijks radioprogramma te presenteren. Met pijn in mijn hart heb ik dan ook moeten besluiten te stoppen met de presentatie van 'Stax&Toine'.'

Vanaf 1 maart zal Dionne het stokje van het middagprogramma overdragen aan Mischa Blok. Mischa vormt dan samen met Toine van Peperstraten het duo 'Blok&Toine' dat van maandag tot en met donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur te horen is. Dit heeft ook gevolgen voor het NPO Radio 1 nachtprogramma 'Miss Podcast'. Dat zal vanaf 1 maart worden gepresenteerd door radio/podcast talent Milou Brand.

'Dionne Dichtbij', vanaf maandag 10 mei te zien bij AVROTROS op NPO 1.