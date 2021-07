Dinsdag 'Tijd voor MAX special: Breng Tanja Thuis' op NPO 1

'Tijd voor MAX' komt dinsdag 13 juli met een speciale live-uitzending om geld op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Peter R. de Vries kondigde woensdag 23 juni de inzamelingsactie via www.stichtingdegoudentip.nl aan en inmiddels is er al meer dan een half miljoen euro opgehaald.

Doel is om tenminste 1 miljoen euro in te zamelen. Tijdens de 'Tijd voor MAX special: Breng Tanja Thuis' is een belteam bereikbaar op 0800-1336. De uitzending is te zien om 19.00 uur op NPO 1.

In de uitzending, die Martine van Os en Sybrand Niessen presenteren, doen de ouders van Tanja eenmalig hun verhaal. De feiten komen nog een keer langs, Glennis Grace zingt een favoriet nummer van Tanja en er zijn diverse sprekers te horen, waaronder criminoloog Simon Vuyk die al meer dan 30 jaar samenwerkt met Peter R. de Vries.

Simon Vuyk, bestuurslid Stichting De Gouden Tip, vaste eindredacteur en vriend van Peter: 'Een miljoen voor de actie Breng Tanja Thuis. Dat is de grote droom van Peter R. de Vries en als hij uit de nachtmerrie van de aanslag ontwaakt, wil ik dolgraag tegen hem kunnen zeggen: het is gelukt, Peter. We hebben het miljoen. Heel Nederland is achter ons gaan staan. We kunnen verder. Op weg naar De Gouden Tip. Op weg naar het moment dat we met elkaar Tanja thuis kunnen brengen bij haar radeloze ouders.'

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd, tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Het initiatief is ook bedoeld voor andere zaken die verlegen zitten om een gouden tip.

'Tijd voor MAX special: Breng Tanja Thuis', dinsdag 13 juli om 19.00 uur op NPO 1.