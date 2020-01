Diek Pothoven aangesteld als 'Head of Styling' Eurovisie Songfestival 2020

Foto: © NPO 2019

Voor het Eurovisie Songfestival 2020 breidt het creatieve team zich uit met designer Diek Pothoven. Diek Pothoven is als 'Head of Styling' verantwoordelijk voor de look & feel van artiesten en dansers in de speciale acts tijdens de twee halve finales en de grote finale.

Samen met het creatieve team gaat hij er voor zorgen dat iedere act een unieke uitstraling krijgt door de juiste kleding en styling.

'Nederland is een bron van veel modetalent. We hebben de talentvolle jonge ontwerper Diek Pothoven gevraagd om Europa te verrassen met eigenzinnige keuzes als het gaat om de kleding van artiesten en dansers. Iedere act is uniek en vraagt weer om een andere benadering', aldus Gerben Bakker, Head of Show van het Eurovisie Songfestival 2020. 'Met Pothoven zijn academische achtergrond en positie binnen de mode-industrie zal het Eurovisie Songfestival het high-end karakter krijgen dat het verdient. Daarnaast zal zijn creatieve aanpak ons land als bijzonder fashion-land laten zien aan 180 miljoen kijkers wereldwijd.'

'De shows die door de Nederlandse publieke omroep worden geproduceerd, vertellen een verhaal. Voor de artiesten en dansers in de speciale acts gaan wij volledige collecties ontwerpen die de artistieke boodschap op niveau moeten overdragen', aldus Diek Pothoven. 'We kijken er enorm naar uit om voor zo'n groot publiek te laten zien wat wij creatief waard zijn en de artiesten en dansers niet zomaar aan te kleden maar in samenwerking met de Nederlandse top-ateliers hun spectaculaire outfits te ontwikkelen.'

Over Diek Pothoven

Diek Pothoven (26 jaar) staat met Luuk Kuijf aan het roer van ontwerpstudio MARTAN waarmee hij modecollecties, shows en films maakt. Afgelopen zomer ging de nieuwste shortfilm 'House of Salt' in première met een grote show in het Muziekgebouw aan 't IJ, een samenwerking met regisseur Willem Gerritsen (bekend van o.a. 'Penoza') en het gerenommeerde Asko|Schönberg orkest. Daarnaast verzorgde Pothoven als creative director het 50-jarig bestaan van Rob Peetoom, creëerde hij evenementen voor o.a. Swarovski en Zalando, regisseerde hij de couture shows van Iris van Herpen in Parijs en was hij art director en regisseur voor Amsterdam Fashion Week.

De halve finales van het Eurovisie Songfestival 2020 worden gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei, de finale op zaterdag 16 mei, live vanuit Rotterdam Ahoy. De organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020 in Nederland is een samenwerking tussen NPO, NOS en AVROTROS, in coproductie met de EBU.