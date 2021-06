Diederik Ebbinge hoofdrol in nieuwe komische AVROTROS dramaserie 'Jos'

'Jos' is een nieuwe, komische dramaserie over de meest oprechte man die je ooit hebt ontmoet. Een man met alleen maar goede bedoelingen die altijd voor iedereen klaar staat. Maar zijn puurheid, naïviteit en het feit dat hij sociaal gezien een tikkeltje uit de pas loopt, maakt dat Jos de wereld om hem heen niet altijd even goed snapt.