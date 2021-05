Deze jonge bouwers schitteren in de speciale Kids aflevering van 'LEGO MASTERS'

Al weken kijken miljoenen mensen elke zaterdag naar 'LEGO MASTERS' en RTL heeft goed nieuws. Na de finale van afgelopen zaterdag nemen zes kinderduo's het tegen elkaar op in 'LEGO MASTERS Kids'.

Deze kleine bouwers verrassen iedereen met hun bijzondere en mooie bouwwerken. De sterren van deze speciale aflevering zijn kinderen tussen de 7 en 12 jaar die tegen elkaar strijden om de felbegeerde titel 'LEGO MASTER Kids 2021'. Presentator Ruben Nicolai zal deze speciale Kids variant presenteren en natuurlijk is BRICKMASTER Jonathan ook van de partij om de bijzondere creaties van deze briljante jonge bouwers te beoordelen.

In deze special gaan de duo’s eerst terug naar het verleden en vervolgens gaan zij naar de toekomst en wat zijn de kleine bouwers hier blij mee! We zien de creatieve en de technische kant van de kids. Deze jonge bouwers mogen zeker niet onderschat worden en blazen iedereen, waaronder de BRICKMASTER, omver. Na het succes van de twee 'LEGO MASTERS' seizoenen en de bijzondere kerst-aflevering, is de eenmalige 'LEGO MASTERS Kids' bij RTL 4 te zien op zaterdag 15 mei om 20.00 uur bij RTL 4.

