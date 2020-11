Derde seizoen van 'Meisje van Plezier' vanaf 6 december bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2020

Het is bingewatchen geslagen met het nieuwe seizoen van 'Meisje van Plezier'. De 8-delige populaire dramaserie is vanaf 6 december in zijn geheel te zien op Videoland.

Het derde en tevens laatste seizoen draait om het dubbelleven van Nadine die naast huisvrouw en moeder óók een highclass escort is. De cast van 'Meisje van Plezier' bestaat uit onder anderen: Angela Schijf (Nadine), Peter Paul Muller (Remco), Britte Lagcher (Xanna), Geert de Jong (Patricia), Filip Peeters (Willem), Roeland Fernhout (Sander), Birgit Schuurman (Meryem) en Holly Mae Brood (Kelly). Daarnaast vertolken ook Waldemar Torenstra en Urvin Monte dit seizoen een prominente rol in deze Videoland original.

Over 'Meisje van Plezier'

De dramaserie 'Meisje van Plezier' laat het leven zien van huisvrouw Nadine. Wanneer haar man Remco er vandoor gaat met haar bloedeigen zus, hervindt Nadine haar onafhankelijkheid door in het diepste geheim als highclass escortgirl Sascha te werken bij haar jeugdvriendin Meryem. Boezemvriend Sander ontdekt het geheim en eist dat Nadine stopt als escortgirl, een onmogelijke opgave voor haar. Nadat hij opbiecht meer dan vrienden te willen zijn, beginnen zij een romance. Ondertussen verloopt de business van Meryem verreweg van vlekkeloos en grijpt Nadine haar kans. Ze start een eigen highclass escortbureau: 'Ladies on Top'. De vurige Meryem is echter niet gediend van concurrentie en werkt Nadine gruwelijk tegen. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar en het getouwtrek om personeel en klanten bereikt een hoogtepunt.

Seizoen 3

Het is drie maanden nadat Sander op het schoolplein is neergeschoten door Meryem. Na de problemen met 'Ladies on Top' heeft Nadine besloten om volledig zelfstandig verder te gaan en dat gaat haar goed af. Ze heeft voldoende klanten en spreekt zelfs af met een bekende voetballer die een hoop verrassingen in petto heeft. Maar het schoolplein-incident blijft gevolgen hebben en de rechtszaak van Meryem houdt iedereen bezig. Nadine blijft tegenover haar familie volhouden dat ze geen idee heeft wat er gebeurd is. Xanna ondersteunt haar alibi, maar Patricia voelt dat er iets niet klopt en bijt zich vast in de zaak, tot grote ergernis van Willem. Remco belandt in een midlifecrisis wat ervoor zorgt dat Xanna zich zorgen gaat maken over hun relatie. Sinds de vlugge zoen tussen Nadine en Remco aan het einde van seizoen twee, hangt er een voortdurende spanning tussen hen. Kiest Nadine uiteindelijk toch weer voor Remco?

'Meisje van Plezier' is naar een idee van Halina Reijn geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama B.V. en geregisseerd door Vincent Schuurman, Pieter van Rijn en Annemarie van de Mond.

'Meisje van Plezier' is vanaf zondag 6 december 2020 in zijn geheel te zien bij Videoland. Voor meer informatie ga naar videoland.com.