Derde kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2021 gestart

De tijd vliegt als je het leuk hebt, want vandaag start alweer de derde kwalificatieronde voor de Gouden Televizier-Ring 2021. Kijkers kunnen vanaf nu stemmen op hun favoriete tv-programma van de afgelopen drie maanden.

De afgelopen maanden zijn er weer ontzettend veel tv-programma's te zien geweest. Van nieuwe seizoenen van vertrouwde titels tot gloednieuwe formats. Uit al die programma’s hebben wij op basis van de kijkcijfers een zorgvuldige selectie gemaakt. Daarop kan vanaf nu weer gestemd worden via Televizier.nl/ring in de derde kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing.

Kwalificatierondes

In de Gouden Televizier-Ring Verkiezing zijn er in totaal vier voorrondes waarbij telkens vijf programma’s doorgaan naar de volgende ronde. Daarna geeft de redactie van Televizier nog vijf wildcards weg, zodat in totaal 25 programma’s kans maken op de Gouden Televizier-Ring 2021. De uitreiking van de Gouden Televizier-Ring is in oktober. Hier staan alle programma's die al door zijn naar de nominatieronde.