Derde kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2020 is begonnen

De afgelopen maanden werd massaal televisie gekeken en nu moet blijken welke van die programma's de meeste stemmen gaan krijgen in de derde kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing. De stembussen zijn geopend!

Die stem is belangrijk want alleen in deze ronde kunnen de programma’s die tussen 1 februari 2020 tot en met 30 april 2020 op televisie waren, zich kwalificeren voor de meest prestigieuze televisieprijs van Nederland, de Gouden Televizier-Ring. Stemmen kan nu via www.televizier.nl/ring.

De kanshebbers tot nu toe

De volgende programma’s plaatsten zich al in de eerste twee kwalificatierondes: 'Beste Zangers', 'Even tot Hier', 'Expeditie Robinson', 'Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen', 'Expeditie Robinson', 'The Masked Singer', '100 Jaar Jong', 'Als De Brandweer', 'Bureau Burgwallen', 'Dienders' en 'Over Mijn Lijk'.

Reglement

In totaal zijn er vier voorrondes gedurende het jaar waarbij telkens vijf programma’s worden gekozen. Daarna geeft de redactie van Televizier nog vijf wildcards weg zodat in totaal 25 programma’s kans maken op de Gouden Televizier-Ring. De reglementen nog eens nalezen kan hier.

Stemmen kan tot woensdag 27 mei 2020 om 10 uur op www.televizier.nl/ring.