Deelnemersveld 'De Verraders' is nu compleet

Ook Kees Boot (acteur), Francis van Broekhuizen (operazangeres), Edson da Graça (presentator), Daan Nieber (presentator) Barbara Sloesen (actrice) en Gertjan Verbeek (voetbaltrainer) nemen deel aan 'De Verraders'.

Met deze laatste zes namen is het deelnemersveld compleet. In de eerste aflevering, zaterdag 13 maart, wordt meteen duidelijk wie van de achttien deelnemers Verraders zijn en wie Getrouwen. Vanaf dan barst dit nieuwe avontuur, vol angst, spectaculaire missies, verdeeldheid en verraad los. Wie overleeft deze strijd tussen goed en kwaad?

Eerder werd al bekend dat Gaby Blaaser (actrice), Holly Mae Brood (actrice), Sinan Can (journalist), Chatilla van Grinsven (basketbal-international), Abbey Hoes (actrice), Diederik Jekel (wetenschapsjournalist), Steven Kazàn (goochelaar/comedian) Loiza Lamers (model), Kim Lammers (hockey-international), Loek Peters (acteur), Jörgen Raymann (cabaretier/presentator) en Samantha Steenwijk (zangeres) ook te zien zijn in dit nieuwe programma vol leugens en bedrog.

Over 'De Verraders'

In een sfeervol kasteel in Zuid-Limburg komen achttien bekende Nederlanders samen voor een adembenemend spel. Drie van hen worden 'De Verraders' en de overigen worden Getrouwen. Elke nacht 'vermoorden' de Verraders een Getrouwe. Overdag mag de hele groep een poging doen een Verrader te ontmaskeren en te verbannen. De kijker weet vanaf het begin wie deze verraders zijn. De overige deelnemers – de Getrouwen – hebben echter geen flauw idee. Angst, verdeeldheid en verdachtmakingen zijn het gevolg. En om de chaos compleet te maken moeten alle deelnemers wel samenwerken in missies (opdrachten) om het zilver bij elkaar te verdienen. Maar wie gaat er uiteindelijk met die schat vandoor, een Verrader of een Getrouwe?

In acht afleveringen is te zien hoe de deelnemers dit psychologische avontuur beleven en wie er met de buit vandoor gaat.

'De Verraders' is ontwikkeld door idtv en POSVIDEO en is vanaf zaterdag 13 maart 21.30 uur te zien bij RTL 4.