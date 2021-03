'De Vooravond' lanceert verkiezingsapp 'De Zweefmeter'

Foto: BNNVARA - © Natalia van der Zalm 2021

De verkiezingen komen eraan en dat betekent: keuzes maken. Wat vind je belangrijk en welke partij past daar het beste bij? Voor alle kiezers die er nog niet uit zijn lanceert het BNNVARA-programma 'De Vooravond' de verkiezingsapp 'De Zweefmeter'.

De app, die BNNVARA in samenwerking met Kieskompas ontwikkelde, maakt zwevende kiezers wegwijs in het politieke landschap en zorgt ervoor dat zij in het stemhokje weten wat ze moeten stemmen. In de uitzending van 'De Vooravond' introduceren negen BNNVARA-presentatoren, onder wie Floortje Dessing, Sinan Can en Natasja Gibbs, dagelijks de stelling van de dag en bieden ze context. De Zweefmeter is gratis te downloaden via de Playstore of de Appstore.

Tot en met vrijdag 12 maart, legt De Zweefmeter iedere werkdag drie stellingen voor over een specifiek thema. Onder meer de zorg, de woningmarkt, het onderwijs en armoede komen aan bod. Vanuit de persoonlijke input vouwt de app een papieren vliegtuigje. Naarmate er meer stellingen zijn ingevuld, krijgt het vliegtuigje meer richting en zorgt de app dat de gebruiker steeds minder gaat zweven. Uiteindelijk landt het vliegtuigje in het politieke veld, dicht bij de politieke partijen die bij de gebruiker passen en ver weg van de partijen die juist niet met zijn of haar ideeën overeenkomen.

De Tweede Kamerverkiezingen bij BNNVARA

Eens in de vier jaar telt iedere stem écht even zwaar. Waar je ook vandaan komt, wat je opleiding ook is, of je nou achttien bent of achtentachtig: bij de verkiezingen maakt dat geen verschil. Daarom pakt BNNVARA uit met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. We vertellen iedereen graag wat een stem op een bepaalde partij betekent. Wie waarvoor staat. En dus bevragen we politici de komende tijd kritisch in verschillende programma's, met open vizier.