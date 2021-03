De strijd voor een plek in 'Team Gullit' barst los bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2020

Dinsdag 2 maart is het zo ver. Vanaf dan barst de strijd los in de allereerste talentenjacht voor E-sporters. In vijf afleveringen gaan de grootste FIFA-talenten in een bikkelharde afvalrace op jacht naar die ene felbegeerde plek in 'Team Gullit', het esports team van oud-voetballer en FIFA-legende Ruud Gullit.

Deze talenten ademen FIFA en worden tijdens de talentenjacht getest op alle skills die nodig zijn om professioneel E-sporter te worden. 'The Next E Talent: Team Gullit' wordt gepresenteerd door Koen Weijland, die samen met Ruud Gullit en Maarten Sonneveld ook een plek heeft in de driekoppige jury.

De voetbalgame FIFA is het bestverkochte spel in Europa en telt in Nederland alleen al ruim 1,5 miljoen spelers. Daarom gaan Videoland en 'Team Gullit' op zoek naar hét nieuwe FIFA-talent van Nederland. Uit de ruim 2500 aanmeldingen komen in aflevering één 30 talenten samen die in verschillende rondes hun FIFA skills tonen en zichzelf presenteren. De jury bepaalt uiteindelijk welke elf talenten een plek veroveren in de definitieve selectie en intrek nemen in de H20 Esports Campus Amsterdam. Deze campus is twee weken lang het decor van deze gloednieuwe show. Hier maken de talenten uit wie hét nieuwe FIFA-talent van Nederland gaat worden.

Gedurende deze twee weken op de campus staat FIFA centraal in alles wat de talenten doen. Ze krijgen training en coaching van de coaches van Team Gullit, spelen veel onderlinge potjes, oefenen hun skills en laten zien wat ze kunnen in de Weekend League. Onder toeziend oog van Ruud, Koen en Maarten worden de talenten klaargestoomd voor alles wat de esportswereld behelst. Dat gaat verder dan alleen het spel. Zo komt Jay-Jay Boske langs om te kijken hoe de talenten presteren onder flinke druk en test Marloes Coenen, meervoudig MMA-wereldkampioene, hun doorzettingsvermogen en de topsportmentaliteit tijdens een potje boksen. Andy van der Meijde neemt ze mee voor een autoritje en diepte-interview zoals alleen hij dat kan en rapper Donnie beoordeelt de creativiteit van de talenten. Tim van Dam, host bij voetbalplatform 433, legt ze het vuur aan de schenen tijdens wedstrijdinterviews en Bram Krikke komt langs om de social skills van de talenten te checken. Elke aflevering vallen er talenten af en uiteindelijk blijven vier spelers over die in de finale-aflevering uitmaken wie de allereerste winnaar wordt van The Next E-Talent. Wie verovert uiteindelijk die ene plek in 'Team Gullit'?

Over 'Team Gullit'

'Team Gullit' is een FIFA-academie met top FIFA-talenten. De talenten worden door de coaches van 'Team Gullit' getraind. De afgelopen jaren hebben ze gezamenlijk meerdere nationale en internationale prijzen gewonnen.

'The Next E-Talent: Team Gullit' is ontwikkeld door RTL Creative Unit en 'Team Gullit' en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland, een label van Banijay Benelux. Dit nieuwe programma is vanaf 2 maart te zien bij Videoland. Er staan meteen twee afleveringen online en vanaf dan verschijnt wekelijks een nieuwe.