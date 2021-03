'De Radio 10 Songfestivalquiz': dé warming-up voor het Eurovisie Songfestival

Na de succesvolle 'Top 4000 Muziekquiz' is Gerard Ekdom terug op SBS6. In aanloop naar het Eurovisie Songfestival presenteert de radio-dj en presentator de gloednieuwe 'Radio 10 Songfestivalquiz'.

Hij ontvangt oud-deelnemers én bekende songfestivalliefhebbers om mee te spelen in deze muzikale spelshow. De 'Radio 10 Songfestivalquiz' is vanaf 1 mei drie zaterdagen op rij te zien, om 20.30 uur op SBS6.

In de 'Radio 10 Songfestivalquiz' spelen twee fanatieke duo’s een muzikaal bordspel. De kandidaten nemen het tegen elkaar op in verschillende muziekspellen. Gerard voelt ze aan de tand: herkennen ze bijvoorbeeld het bekende songfestivalnummer dat op een draaiorgel wordt afgespeeld? Zijn ze in staat om de tekst van een liedje af te maken, nadat de muziek is gestopt? En wat als een bekend songfestivalnummer in een totaal andere taal wordt voorgelezen door Gerard… kunnen zij het dan herleiden tot het origineel? De duo’s krijgen de meest uiteenlopende songfestivalvragen en -weetjes voor hun kiezen. Wie vanaf de start als eerste de finish haalt, wint en gaat naar huis met een mooie prijs.

Gerard Ekdom: 'Het belooft een gezellige bende te worden. Oude beelden en bekende nummers: we maken een muzikale reis door de tijd, met geweldige gasten. Na drie avonden muzikale gezelligheid en thuis meespelen, ben je op 22 mei meer dan ooit in de stemming voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ik kijk hier enorm naar uit.'

Welke oud-deelnemers en bekende songfestivalliefhebbers deelnemen, wordt later bekendgemaakt.

De 'Radio 10 Songfestivalquiz' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.



'Radio 10 Songfestivalquiz', vanaf 1 mei drie zaterdagen op rij om 20.30 uur op SBS6.