'De Nacht van de Popmuziek 2020' bij de NTR op NPO 3

Foto: © NTR 2020

In 'De Nacht van de Popmuziek 2020' biedt de NTR voor alweer de vijftiende keer, live op NPO 3, meer dan drie uur lang bijzonder en vaak nog nooit vertoond archiefmateriaal voor popliefhebbers.

Alléén maar liveregistraties, ingeleid en van anekdotes voorzien door Matthijs van Nieuwkerk, Leo Blokhuis en verzamelaar Fenno Werkman.

Dit jaar onder meer aandacht voor de Ierse meestergitarist Rory Gallagher, zangeres Nina Simone, de bands Kula Shaker, No Doubt en En Vogue, 75 jaar Metropole Orkest, de meest beluisterde nummers van de jaren 80, artiesten die dit jaar zijn overleden, zingende drummers, dat het 50 jaar geleden is dat 'Paranoid' van Black Sabbath uitkwam en een bijzonder staaltje van Emerson, Lake & Palmer.

Dien een verzoeknummer in

In het programma is uiteraard volop aandacht voor de muzieksmaak van de kijker. Vanaf nu kan iedereen via nachtvandepopmuziek.nl zijn of haar favoriete nummer aanvragen uit een lijst van 36.000 live opnames, afkomstig uit het archief van VJ en verzamelaar Fenno Werkman. Aanvragen met het mooiste verhaal komen in de uitzending.

Live meepraten

Ook kunnen kijkers weer live meedoen. Via de NPO 3-app kunnen zij nummers aanvragen, reageren op de uitzending, achtergrondinformatie vinden en extra videomateriaal bekijken.

'De Nacht van de Popmuziek 2020', met Matthijs van Nieuwkerk, Leo Blokhuis en Fenno Werkman, zaterdag 14 november om 22.25 uur op NPO 3.