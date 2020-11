De kunst van het rouwen in 'Ik Rouw van Jou'

'Heb je haar weer met haar dooie moeder'. Presentator en kunstenaar Nellie Benner voelde zich bezwaard om het verdriet om haar moeder te delen.

Je omgeving weet niet zo goed wat ze met jou als rouwende aan moeten, en op een gegeven moment moet het ook wel klaar zijn met die rouw. Toch? Nellie verloor haar moeder op een lastige leeftijd. Eind twintig ben je volwassen en oud genoeg om je eigen boontjes te doppen. Je woont niet meer thuis en de opvoeding lijkt te zijn volbracht. Maar er komen nog zoveel mijlpalen aan waarin je een ouder bij wilt hebben-om hulp van te vragen of gewoon om te horen dat je goed bezig bent. En ineens kan dat niet meer. Tot nu toe had Nellie haar verdriet altijd gedeeld met haar moeder. Maar diegene bij wie ze normaal gesproken uithuilt is er niet meer. Waar moet ze nu naartoe?

Nellie: 'Rouw is liefde die nergens naartoe kan en daarmee naast heel pijnlijk ook heel mooi en krachtig. Deze tegenstrijdigheid wilde ik onderzoeken. Ik merkte zelf dat er naast groot verdriet heel veel creativiteit bij me loskwam sinds het overlijden van mijn moeder en dat zag ik ook bij andere mensen. In deze documentaire wil ik laten zien dat praten over verdriet prachtige gesprekken oplevert, zonder dat je daarna depressief bent. Ik hoop dat Ik Rouw van Jou een liefdevolle 'aai over je bol en een schop onder je hol' is: dat mensen zich vrijer voelen om hun verdriet te delen en ook inzien dat je na het overlijden van iemand van wie je heel veel hield, ook weer kan genieten van het leven.'

In de documentaire 'Ik Rouw van Jou' onderzoekt Nellie de kunst van het rouwen als je op jonge leeftijd een ouder verliest. Alle trauma's, tranen en dieptepunten – maar ook de opgedane kracht, wijsheid en losgekomen creativiteit. Kun je sterker en gelukkiger worden door de dood van iemand van wie je het meest houdt? Kun je je verdriet omzetten in iets betekenisvols? Mag verdriet er soms ook gewoon even zijn, en hoe deel je dat zonder dat je je opgelaten voelt?

3Doc 'Ik Rouw van Jou', dinsdag 24 november om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 3.