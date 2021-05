De kracht van de aarde in nieuwe adembenemende natuurserie 'A Perfect Planet'

Vanaf donderdag zendt de EO de nieuwe BBC-natuurdocumentaireserie 'A Perfect Planet' uit op NPO 1. In vijf delen toont deze indrukwekkende reeks hoe het leven op onze planeet mogelijk is dankzij een uniek evenwicht van de natuurkrachten.

Er wordt ingezoomd op vulkanen, de zon, het weer, oceanen en de invloed van de mens. Met deze serie wil de EO ook een appèl doen om op een verantwoorde manier met de aarde om te gaan. Peter Drost verzorgt de Nederlandse voice-over.

De aarde is een volmaakte planeet. Ze draait op de ideale afstand om de zon en de natuurlijke processen op aarde zorgen ervoor dat dieren en planten gevoed blijven. Zo is er een weersysteem dat zoet water circuleert en verspreidt naar alle uithoeken van de planeet. Ook is er een cyclus van golfstromen die ervoor zorgt dat zelfs in de diepste wateren nog voedingsstoffen te vinden zijn. Als gevolg daarvan is er geen plek op aarde waar geen leven kan worden aangetroffen. Maar de planeet staat onder spanning, elk jaar raakt zij meer uitgeput. Daarom is inzet voor herstel van de natuur en bewustwording van de kwetsbaarheid van de aarde van essentieel belang. Voor de EO zijn natuur en duurzaamheid dan ook belangrijke thema's.

Vijf delen

In 'A Perfect Planet' wordt uitgelegd hoe de levende planeet werkt. In vijf delen wordt getoond hoe natuurkrachten als het weer, golfstromen, zonne-energie en vulkanen de grote diversiteit aan leven op aarde aansturen, vormgeven en ondersteunen. Daarbij wordt ook duidelijk hoe goed dieren zijn aangepast aan de grillen van de natuur. Donderdag 6 mei staan in de eerste aflevering de vulkanen centraal, een week later gaat het over de kracht van de zon, in aflevering 3 op 27 mei gaat het over de invloed van het weer. 3 juni zoomt de serie in op oceanen en in de laatste aflevering op 10 juni gaat het over de invloed van de mens. In verband met het Eurovisie Songfestival is er op 20 mei geen aflevering te zien.

Making of

Naast de vijf delen van de indrukwekkende serie zijn er ook vier 'making of' afleveringen die worden uitgezonden op NPO 1. Op 6, 12 en 27 mei en op 3 juni om 16.40 uur. In deze specials worden de filmcrews gevolgd die grote uitdagingen moeten aangaan in hun strijd tegen de elementen tijdens het filmen voor 'A Perfect Planet'.

'A Perfect Planet', vanaf donderdag 6 mei om 20.30 uur op NPO 1.