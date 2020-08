De Gouden Televizier-Ring presenteert spiksplinternieuw logo

© Televizier 2020

Een extra feestelijk tintje voor de 55e editie van de Gouden Televizier-Ring. Met trots presenteert Televizier vandaag het nieuwe logo van d televisieprijs van Nederland.

Van strak en ingetogen tot feestelijk met uitbundige goudtinten: het logo van de Gouden Televizier-Ring heeft de afgelopen decennia al heel wat veranderingen doorstaan. Aan de vooravond van de 55e editie is het tijd voor een nieuw, toekomstbestendig beeldmerk. Met trots presenteert de Gouden Televizier-Ring daarom vandaag een spiksplinternieuw logo!

Anneke Schat

Het nieuwe logo is gebaseerd op de fysieke Televizier-Ring die op 8 oktober wordt uitgereikt in Carré. De Ring is dit jaar voor het laatst ontworpen door kunstenares Anneke Schat. Met het nieuwe logo blijft haar prachtige werk de komende jaren verbonden met de Gouden Televizier-Ring. Het logo en de award vormen hierdoor bovendien nog meer een eenheid.

Restyling Televizier

Het nieuwe beeldmerk laat zich omschrijven als modern en klaar voor de toekomst. Het straalt daarnaast glamour en allure uit. Precies waar Televizier voor staat. Het logo past dan ook bij de restyling van het merk Televizier die binnenkort in zowel print als online te zien is.

Start 55e editie

De nominatieronde van de 55e Gouden Televizier-Ring start aanstaande dinsdag 18 augustus om 10.00 uur in de ochtend. Vanaf dat moment kan er weer gestemd worden op het beste tv-programma voor de Gouden Televizier-Ring, maar ook voor de Televizier-Sterren voor presentator, presentatrice, acteur/actrice, talent, online-videoserie en jeugdprogramma. Op 21 september sluit de verkiezing en weten we welke drie programma’s op 8 oktober kans maken op die felbegeerde 55e Gouden Televizier-Ring!