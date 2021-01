De Dikke Data Show' met Jard Struik nieuw op NPO Zapp

Iedereen zit dik in de apps, socials, video's, streams en games. Elke dag wordt er uren naar schermpjes getuurd. Al die online tools lijken vaak gratis, maar zijn het niet.

Er wordt niet alleen betaald met geld, maar ook met data. Hoe zit dat eigenlijk? Wat gebeurt er met die data? Wat zorgt ervoor dat je viral gaat? En hoeveel reclame zit er in games? Jard Struik gaat op onderzoek uit in het VPRO Jeugd programma 'De Dikke Data Show'.

Jongeren brengen dagelijks gemiddeld 3 uur en 40 minuten online door, hiervan besteden jongeren 2 uur en 20 minuten aan het checken van hun socials. TikTok is het meest populair, hier zijn jongeren gemiddeld 80 minuten per dag mee bezig. Ook in de populaire game Fortnite gaat veel tijd zitten, gemiddeld 7 uur per week.

Maar hoe kan het dat deze apps gratis zijn? Wie of wat zorgt ervoor dat je viral gaat? Gedraagt men zich anders met al die camera’s om zich heen? En is het wel gezond om stappen te tellen? In 'De Dikke Data Show' probeert online maker en presentator Jard Struik een antwoord te vinden op al deze vragen. Hij spreekt verschillende wetenschappers en journalisten, maar gaat ook langs bij TikTokkers en Fortnite gamers. Zijn onderzoek wisselt hij af met grappige sketches over de verschillende onderwerpen.

Over Jard Struik

Jard Struik (1997) is maker, acteur, presentator en creative. Hij acteerde o.a. in 'Spangas', 'Bad Influencer' en 'Kappen Nou!' en schreef scenario’s voor de NPO 3 serie 'Vakkenvullers'. Zijn content op social media wordt in 2020 beloond met de prijs als Beste Instagrammer voor The Best Social Media Awards.

'De Dikke Data Show', vanaf zondag 3 januari elke zondag om 18.10 uur bij VPRO op NPO Zapp.