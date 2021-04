'De Beste Liedjes van het Songfestival' met Jeroen van der Boom bij SBS6

De eerste drie zaterdagavonden van mei staan bij SBS6 helemaal in het teken van het Eurovisie Songfestival. Eerst spijkert Gerard Ekdom onze muzikale kennis bij met 'De Radio 10 Songfestivalquiz' en meteen daarna ontvangt Jeroen van der Boom bijzondere muzikale gasten in 'De Beste Liedjes van het Songfestival'.

Zijn gasten zijn bekende liefhebbers van het grootste muziekspektakel ter wereld, maar ook artiesten die Nederland hebben vertegenwoordigd. 'De Beste Liedjes van het Songfestival' wordt uitgezonden op zaterdag 1, 8 en 15 mei vanaf 21.30 uur op SBS6.

In elke aflevering van 'De Beste Liedjes van het Songfestival' ontvangt Jeroen drie bijzondere artiesten aan zijn bekende witte piano, waaronder Tino Martin, Ruth Jacott, OG3NE, Gerard Joling, Anita Meyer en Glennis Grace. Van al zijn gasten wil Jeroen weten wat hun favoriete songfestivalliedjes zijn. Uiteraard zingen Jeroen en zijn gasten veel van deze songfestivalliedjes, maar er is ook een speciaal gastoptreden: een internationale songfestivalwinnaar komt langs met zijn of haar winnende songfestivalliedje. 'De Beste Liedjes van het Songfestival' is een heerlijke warming-up voor iedere songfestivalliefhebber.

'De Beste Liedjes van het Songfestival' wordt drie zaterdagen op rij om 21.30 uur op SBS6 uitgezonden, direct na 'De Radio 10 Songfestivalquiz' van 20.30 uur.

'De Beste Liedjes van het Songfestival' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.