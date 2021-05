De balans na driejarig huwelijk Harry en Meghan in 'Harry & Meghan: The Revelations' op discovery+

Vandaag is het exact drie jaar geleden dat het sprookjeshuwelijk plaatsvond tussen prins Harry en Meghan Markle, een dag waarbij de halve wereld aan de buis gekluisterd zat.

Sindsdien zijn de twee niet uit de schijnwerpers geweest en hebben ze voor grote beroering gezorgd binnen het Britse koningshuis. Het begon vorig jaar met hun aankondiging afstand te doen van het koningshuis en voortaan grotendeels in Noord-Amerika te gaan wonen, financieel onafhankelijk. Terwijl de royal family nog maar net van deze breuk was bekomen, was er dit jaar het interview met Oprah Winfrey waarin Harry en Meghan schokkende onthullingen deden over de koninklijke familie waarbij onder meer vragen zouden zijn gesteld over de mogelijke huidskleur van hun eerste kind Archie. Ook vertelde Meghan over de suïcidale gedachten die ze had, mede door de negatieve berichten in de media, en over het gebrek aan steun hiervoor vanuit het koninklijk huis.

Het interview sloeg wereldwijd in als een bom en met name in Amerika werd er met veel afkeer op gereageerd. In de special 'Harry and Meghan: The Revelations' bespreken verschillende Britse en Amerikaanse journalisten, royalty watchers en betrokkenen bij het koninklijk huis de gevolgen van dit opzienbarende interview. Wat betekent dit voor het aanzien van het beroemdste koningshuis ter wereld? Wat betekent het voor Harry en Meghan zelf? En voor de broederband tussen William en Harry die juist altijd erg warm is geweest, zeker sinds ze na de dood van hun moeder Diana al zo vroeg in de spotlights kwamen te staan.

De special kijkt daarbij terug naar die beginjaren en trekt ook parallellen met de manier waarop Diana niet kon aarden binnen het koninklijk huis en hoe ook zij een troebele verstandhouding had met de Britse pers, waarvan wel wordt aangenomen dat de paparazzi haar letterlijk de dood in hebben gejaagd. Waar William in karakter vooral op zijn vader Charles lijkt, is de rossige en eigenzinnige Harry meer een kopie van zijn moeder. Ook hij hekelt de Britse sensatiepers en wil mede daardoor een meer teruggetrokken leven leiden met zijn gezin. Ver weg van het koninklijk huis. Maar is dat wel zo makkelijk? En in hoeverre wordt het Britse koningshuis getroffen door hun openlijke breuk en pikante onthullingen? Kortom: wat is de impact van hun revelations?

'Harry and Meghan: The Revelations' is vanaf vandaag, woensdag 19 mei, te zien op discovery+.