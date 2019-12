Davina Michelle debuteert als jurylid in 'We Want More'

De nieuwe zangwedstrijd 'We Want More' heeft rising popstar Davina Michelle weten te strikken als één van de vijf juryleden. Zij zal schitteren naast Nederlands grootste souldiva Trijntje Oosterhuis.

Daarmee zijn de eerste twee namen bekend, de drie andere namen van juryleden volgen nog. Met deze twee grote sterren is de toon gezet. De lat ligt hoog. Heel hoog. De vijf juryleden representeren allemaal verschillende muziekgenres. Net als de kandidaten trouwens, want bij 'We Want More' zijn alle stijlen welkom. Van opera tot fado en van gospel en hardrock tot reggae. De kandidaten komen bovendien uit alle windstreken, zijn van alle leeftijden en er zijn solozangers, duo’s en zelfs koren. Het enige waar het om gaat bij 'We Want More': zing de sterren van de hemel, want er staat veel op het spel. De winnaar gaat er vandoor met 100.000 euro. Cash. No strings attached.

Tijdens de auditierondes krijgen de kandidaten de kans om vier van de vijf juryleden te overtuigen van hun zangtalent. Dan zijn ze door naar de volgende ronde. Ze moeten de hele auditie lang alles geven en vooral niet verslappen. De juryleden mogen namelijk tot het eind van de auditie hun stem geven, maar ook weer intrekken. Elke auditie blijft daardoor bloedstollend spannend tot de laatste seconde: zingen de kandidaten zich naar de volgende ronde of vallen ze bij de laatste noot toch nog af?

Na twee rondes is het tijd voor de grote LIVE finale. De tien overgebleven acts maken nu allemaal kans op fantastische geldprijzen. De derde plaats is goed voor 10.000 euro, op plek twee ga je er met 25.000 euro vandoor en de winnaar heeft zich rijk gezongen: die krijgt 100.000 euro! Ze mogen het prijzengeld helemaal vrij besteden. Bij 'We Want More' zit de winnaar namelijk niet vast aan een contract. Maar eerst moeten de tien finalisten nog wel even de jury omverblazen én de kijker, want die krijgt in de finale ook een stem. Wie gaat er met het waanzinnige bedrag vandoor? Wie weet iedereen met zijn stem te ontroeren en raken? Van wie krijgen we niet genoeg?

De auditierondes van 'We Want More' lopen nog tot 15 januari 2020. Bandjes, duo’s, groepen en solozangers van 8 tot 88 jaar en uit alle windstreken kunnen zich aanmelden via www.sbs6.nl/wewantmore.

Uitzending dit voorjaar op SBS6.