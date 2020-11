Dansers Tommy & Rowan winnaar van 'Holland's Got Talent 2020'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

De spanning was zaterdag om te snijden in de finale van 'Holland's Got Talent' bij RTL 4. 'Alle 8 de finalisten waren stuk voor stuk Champions League-waardig en nog niet eerder in de geschiedenis van 'Holland's Got Talent' lag het niveau z hoog', aldus de jury.

Zo waren onder anderen paalsport talent Lieve, danser Nigel en het poppenspel van Poppetje van Papier te zien. Tijdens de finale kozen de juryleden en het publiek in de studio hun top 3: Amber met haar bordercollies, zanger Romain en dansers Tommy & Rowan. Het publiek bracht daarna nog één keer een stem uit op de top 3. Presentator Humberto Tan gaf het verlossende woord: de 16 en 17-jarige dansers Tommy & Rowan zijn de winnaars van 'Holland's Got Talent 2020' en kregen de felbegeerde hoofdprijs uitgereikt: een cheque ter waarde van maar liefst €50.000,-.

Tommy & Rowan waren overrompeld toen zij hoorden dat zij de winnaars zijn geworden van de elfde editie van 'Holland's Got Talent': 'Wij vonden het beiden heel bijzonder om mee te doen aan 'Holland's Got Talent', een ervaring die we nooit meer gaan vergeten. We hebben samen heel veel getraind, elke dag meerdere uren omdat we elke show zo perfect mogelijk wilde maken. Onze band is hierdoor nog sterker geworden.

We hebben er zo ongelooflijk hard voor gewerkt dat, toen we de finale wonnen, het bijna onwerkelijk was dat het gewoon echt was gelukt. Het is de beste beloning voor ons harde werk. We vinden het misschien wel het allermooiste dat we door middel van 'Holland's Got Talent' zoveel mensen hebben kunnen bereiken en raken, dat is voor ons nog steeds het allerbelangrijkste.

Wij gaan met het geld dat we gewonnen hebben onze studies betalen zodat we nog verder kunnen groeien als danser. Wij willen ook een deel gebruiken om te investeren in onze shows en in een speciaal programma waarbij we door middel van dans mensen kunnen helen en helpen. Ook kunnen wij nu meer leuke dingen doen met onze familie, en dat vinden wij allebei ook heel fijn omdat wij nu iets terug kunnen doen.'

'Holland's Got Talent' wordt geproduceerd door Blue Circle.

Heb jij een talent? Meld je dan hier aan voor eventueel een nieuw seizoen!