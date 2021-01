Daarom greep productie 'Big Brother' zo laat in bij zieke Jill

Vorige week was er heel wat commotie omdat de productie van 'Big Brother' erg laat de hulpdiensten contacteerde nadat kandidate Jill 's nachts onwel was geworden. Een bron binnen de productie geeft nu tekst en uitleg in de krant.

De Nederlandse 'Big Brother'-kandidate Jill (22) werd donderdagnacht onwel. De kijkers die de nachtelijke livestream volgden sloegen alarm op sociale media. Maar de productie greep niet in. Dat deden ze uiteindelijk wel, maar dik twee uur later, waardoor pas rond 4.20 uur een ziekenwagen aan het 'Big Brother' huis arriveerde. Volgens de nachtelijke fans van het realityprogramma werd Jill door de makers 'aan haar lot overgelaten'.

Enkele dagen later komt een bron binnen de productie van 'Big Brother' nu met een verklaring. 'Aanvankelijk leek de toestand van Jill een gevolg van haar alcoholconsumptie, waardoor dit niet meteen als ernstig werd beschouwd', klinkt het. En Jill had wel stevig gedronken want er was een feestje geweest en de studente was daar zo dronken geworden dat zelfs een medebewoner, de homoseksuele Jowi, probeerde te versieren. 'Toen Jill nogal hevig begon over te geven, raakte ze van streek. En ging het van kwaad naar erger. Zo gauw duidelijk werd dat de situatie van Jill ernstig was, stond de nachtploeg - die uit vier mensen bestaat - voortdurend in contact met medekandidaten Thomas en Liese', verklaart de productiemedewerker nog.

'Om de privacy van Jill te beschermen in deze situatie, werd het geluid voor de kijkers van de livestream uitgeschakeld. Zij konden dus niets horen, maar Thomas en Liese stonden wel degelijk in contact met de productie. De nachtploeg besliste vervolgens om een producent op te trommelen. Die persoon heeft ook met de bewoners gepraat om de situatie in te schatten. Op basis daarvan is er dan besloten om een ambulance te bellen. Die beslissing werd niet lichtzinnig genomen, aangezien iemand uit het huis halen veel implicaties heeft in coronatijd', zo luidt nog de verklaring.

Intussen is Jill weer aan de beterhand. Bij een negatieve coronatest mag de Nederlandse deelneemster dinsdag weer het huis in.

