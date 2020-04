'Corona Cops' (EO) toont invloed corona op werk van politie

Foto: © Evangelische Omroep 2020

In het nieuwe EO-kinderprogramma 'Corona Cops' laat de Evangelische Omroep zien welke invloed corona heeft op het werk van politieagenten. Via beeldbellen spreekt presentator Rachel Rosier met agenten die vertellen én laten zien hoe zij Nederland in deze tijd veilig houden en waar zij druk mee zijn.

Dat doen ze aan de hand van vlogs die ze zelf opnemen tijdens hun werk.

Rachel Rosier: 'Politiemensen hebben natuurlijk een vitaal beroep; ze moeten gewoon doorwerken. In dit programma komen we erachter hoe zij dat doen, ondanks corona. Waar moeten zij op straat nu bijvoorbeeld extra op letten? Hoe vaak moeten ze mensen waarschuwen vanwege de 1,5 meter afstand? En hoe beschermen zij zichzelf tegen corona tijdens hun werk? Ik ben heel benieuwd wat zij in deze bizarre tijden allemaal meemaken en hoe ze te werk gaan.'

Inzenden videoboodschap met vraag

In elke aflevering, die zes minuten duurt, toont een agent de highlights van zijn/haar afgelopen week. Kinderen kunnen daarnaast een videoboodschap met een vraag opnemen en opsturen naar coronacops@eo.nl. De agenten beantwoorden een aantal vragen in het programma.

'Corona Cops', vanaf 2 april elke donderdag om 13.45 uur bij 'Zapp Live Extra' op NPO Zapp.