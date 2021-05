Connie Palmen en Jeff Koons te gast in 'College Tour'

De Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons en schrijfster Connie Palmen zijn de volgende twee gasten van het nieuwe seizoen van 'College Tour' bij KRO-NCRV. Studenten die een vraag willen stellen aan een van de gasten kunnen zich vanaf nu aanmelden.

De zesde en laatste gast van dit seizoen wordt op een later moment bekend gemaakt.

'College Tour' wordt voor het eerst door KRO-NCRV uitgezonden. De eerste aflevering met Ilse de Lange is hier terug te kijken. Morgenavond gaat Twan Huys in de tweede aflevering in gesprek met hoogleraar geneeskunde Marcel Levi. Eerder maakte KRO-NCRV ook bekend dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema te gast is. Daar komen vandaag twee nieuwe namen bij.

Connie Palmen

Ze is de Grande Dame van de Nederlandse literatuur: schrijfster Connie Palmen. Haar debuutroman De Wetten wordt in 1991 direct een bestseller. In de jaren erna schrijft ze tientallen romans, verhalen en essays, waaronder I.M., een autobiografische roman over haar hartstochtelijke relatie met de beroemde journalist Ischa Meijer. Zó hartstochtelijk dat de twee spontaan in hun broek poepen wanneer ze elkaar op straat treffen, zo beschrijft Palmen in I.M. – haar beroemdste scène. Palmen schippert in haar hele oeuvre tussen fictie en werkelijkheid – 'autobiofictie', noemt ze het zelf. De Stadsschouwburg in Amsterdam vormt het decor voor 'College Tour' met Connie Palmen.

Opname: vrijdag 21 mei, Stadsschouwburg Amsterdam

Uitzending: dinsdag 25 mei om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

Jeff Koons

Het hoogste bedrag ooit betaald voor het kunstwerk van een levende kunstenaar staat op zijn naam: Jeff Koons. Zijn werk 'Rabbit' werd in 2019 voor maar liefst 91,1 miljoen dollar geveild. Koons tovert kitsch om tot kunst. Hij is met zijn opblaasbare bloemen, zwevende basketballen, stofzuigers en porseleinen honden één van de belangrijkste en bestverkopende moderne kunstenaars ter wereld. Het Stedelijk Museum, dat in 1988 een porseleinen beeld van Koons aankocht, opent haar deuren voor 'College Tour' met Jeff Koons.

Opname: dinsdag 8 juni in het Stedelijk Museum Amsterdam

Uitzending: dinsdag 15 juni om 20.35 uur bij de KRO-NCRV op NPO 2.



