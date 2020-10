'Code Rood': wat merken we van de klimaatverandering?

Foto: © KRO-NCRV 2020

'Code Rood' vertelt het verhaal over de gevolgen van klimaatcrisis in Nederland. In de aflevering van vanavond komt de lente aan bod.

Terwijl koolmezen en bonte vliegenvangers een heftige strijd uitvechten, bedachten huisjesslakken een vernuftige strategie om de klimaatcrisis te snel af te zijn.

Maar ook voor onze huizen is het 'Code Rood': de aanhoudende droogte laat woningen verzakken in sneltempo. Mensen in Gouda weten hoe genadeloos een veranderend klimaat kan zijn.

'Code Rood', donderdag 15 oktober om 21.00 uur op NPO 3.