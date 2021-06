'Close Up'-documentaire over architect Winy Maas bij AVROTROS op NPO 2

In de 'Close Up'-documentaire Winy Maas - Under tomorrow's sky is te zien hoe architect en stedenbouwkundige Winy Maas in Nederland en Azië vernieuwende ontwerpen lanceert.

De documentaire is een portret van een bevlogen man die het als zijn missie ziet om oplossingen te bedenken voor de stad van de toekomst. Regisseur Jan Louter volgde Winy Maas bijna twee jaar lang voor deze documentaire.

In 'Winy Maas - Under tomorrow's sky' reizen regisseur Jan Louter en architect Winy Maas naar onder meer China en Taiwan. Maar ook de nieuwste ontwerpen van Maas in Nederland komen voorbij. Aan de hand van zijn tot de verbeelding sprekende ontwerpen is te zien waar Winy Maas als architect en stedenbouwkundige mee te maken heeft. Maas: 'Als je beseft dat de wereldbevolking in 2050 met 5 miljard mensen groeit en de meeste van al die mensen dan in steden wonen dan moeten we de lucht in en innovatieve vormen van hoogbouw ontwikkelen waar mensen aangenaam kunnen wonen en werken.'

In Nederland zijn Winy Maas en architectenbureau MVRDV vooral bekend van de Markthal in Rotterdam - en recent door het ontwerp van Depot Boijmans Van Beuningen, dat dit najaar geopend wordt.

Kijkje achter de schermen

Architect, landschapsarchitect en stedenbouwkundige Winy Maas (62) heeft samen met Nathalie de Vries en Jacob van Rijs in 1993 het architectenbureau MVRDV opgericht. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, met vestigingen in Shanghai, Parijs, Berlijn en binnenkort New York. In de documentaire zien we hoe Maas samen met zijn teams van MVRDV intensieve besprekingen voert met opdrachtgevers. Ook zien we hem en zijn collega’s in pittige ontwerpsessies, waar hij soms botst met zijn teams.

De kijker wordt deelgenoot van wat er zich achter de schermen afspeelt en welke obstakels en problemen Winy Maas en het MVRDV-team moeten overwinnen om hun doel te bereiken. Ook laat de documentaire de eerlijke en 'rauwe' kant zien van het architectenleven; ontwerpen en projecten waar vaak maanden aan gewerkt is en die uiteindelijk niet doorgaan.

In de documentaire is Winy Maas ook te zien tijdens zijn werk als hoogleraar aan de TU Delft, waar hij zo'n 10 jaar geleden The Why Factory heeft opgezet. Met deze denktank bedenkt hij samen met een team en medestudenten oplossingen om steden in de toekomst compact en leefbaar te houden. Een van deze ideeën is bijvoorbeeld 'de woontoren van de toekomst' ofwel de Vertical Village; allerlei stijlen aan huizen die op elkaar gestapeld worden en met bruggen en pleinen worden verbonden tot een verticaal dorp. Maas: 'Dan heb je op 100 of 150 meter hoogte een parkje, een kinderopvang, een café en werkplekken. Het is mijn droom om dat te gaan maken. Dat is hoe de stedenbouw van de toekomst eruit moet zien.'

'Close Up: Winy Maas - Under tomorrow's sky', woensdag 2 juni om 23.00 uur bij AVROTROS op NPO 2.