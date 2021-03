Claudia de Breij ontvangt Nederlandse artiesten bij haar thuis in 'Safe Cave'

De podia zijn dicht, makers en publiek moeten elkaar al maanden missen. Claudia de Breij heeft een manier gevonden om toch samen te komen. In haar eigen kelderstudio ontvangt ze met haar vaste muzikanten Michelle Samba en Abdelhadi Baaddi wekelijks een artiest om te doen wat ze het liefste doen: samen iets moois creren.

Met gasten als Giovanca, Danny Vera en Tim Knol ontstaat er een tekst, een refrein of misschien zelfs een heel liedje: alles kan in de 'Safe Cave'. Tijdens het maken van al dat moois kijkt (een geselecteerd) publiek mee via Zoom, want wat is een artiest zonder publiek?

Claudia: 'We worden allemaal langzaam een beetje gek van wat er al maanden níet kan. In de 'Safe Cave' genieten we van wat wél kan. Elkaar ontmoeten (we zijn uiteraard getest), samen spelen, een beetje keten en zo elkaar en ons publiek weer eens inspireren!'

Claudia's eerste gast in de 'Safe Cave' is Roel van Velzen.

'Safe Cave' is onderdeel van NPO Cultuur, waarmee de Publieke Omroep in het eerste halfjaar van 2021 op verschillende kanalen de magie van de zaal bij de mensen thuis wil brengen en tegelijk de cultuurmakers tijdens de coronacrisis wil helpen aan een alternatief podium voor hun werk.

'Safe Cave', vanaf 12 maart iedere vrijdag om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 3. De opnamen zijn voor een select publiek op Claudia haar privé socials te volgen.