Chef-kok Ron Blaauw wint eerste seizoen 'Snackmasters'

Chef-kok Ron Blaauw wint het eerste seizoen van 'Snackmasters'. In de finale uitzending van vanavond moesten Ron en zijn tegenstander chef-kok Dennis Huwaë in slechts 48 uur zo nauwkeurig mogelijk een snack namaken. De uitdaging van deze week was het maken van borrelnootjes.

Het werd een nek-aan-nekrace tijdens de 'cook-off', maar de jury besloot dat Ron Blaauw het origineel het beste evenaarde. Ron Blaauw is hiermee officieel benoemd tot 'Snackmaster 2021'.

Ron Blaauw is zeer blij met zijn winst: 'Het was een fantastische ervaring en deze overwinning is voor mijn hele team. Mijn mensen hebben mij gesteund en geholpen en daar ben ik ontzettend trots op. Ik leerde weer skills herontdekken en ben uitdagingen aangegaan die je niet snel tegenkomt. Ik hoef alleen geen spekjes meer te zien (lacht)!'

Bobby Rust, Jacob Jan Boerma, Hans van Wolde, Margo Reuten, Richard van Oostenbrugge en André Gerrits zijn de andere zes sterrenchefs die zich afgelopen weken waagden aan iconische snacks zoals de Sultana, Grillburger, Hamka’s, Mexicano en bonbons. De weeksnacks stonden garant voor grote uitdagingen en frustraties, zelfs voor de beste chefs van Nederland.

Over het programma

In het spannende kookprogramma 'Snackmasters' draait het om hartige en zoete snacks waarvan we allemaal weten hoe ze smaken, maar hoe worden deze snacks gemaakt en met welke ingrediënten? De competitieve chefs zetten alles op alles om vanuit hun kennis, ervaring, smaak en gevoel het fabrieksproces te evenaren en het geheim van de snack (onder tijdsdruk) te kraken. De chef waarvan zijn/haar snack het dichtst bij het origineel zit, gaat naar de volgende ronde. Wie doorgaat en wie afvalt wordt bepaald door de makers van de originele snack. De presentatie is in handen van Martijn Krabbé en Miljuschka Witzenhausen.

'Snackmasters' wordt geproduceerd door IDTV en de finale was dinsdag te zien bij RTL 4.