'Chantals Pyjama Party' is terug met een dubbelklapper

Chantal Janzen presenteert vanaf oktober 2021 een gloednieuwe zaterdagavondshow bij RTL 4. Een show voor alle leeftijden die alles behalve slaapverwekkend is. Iedere week ontvangt Chantal in de studio een enthousiast publiek, volledig gekleed in hun mooiste pyjama en speelt met hen verrassende spellen.

Naast dit nieuwe televisieprogramma keert volgend jaar (oktober 2022) ook 'Chantals Pyjama Party Live' in de Ziggo Dome terug. Na een succesvolle eerste editie van het event in 2019 is Chantal klaar om ook in 2022 de grootste pyjama party van Nederland te geven.

'Chantals Pyjama Party', de TV-show voor het hele gezin

Zeg Chantal Janzen, humor, publiek en een ultieme hoofdprijs en je hebt de ingrediënten voor een gezellige, energieke, nieuwe zaterdagavondshow. In deze show is het publiek niet alleen aanwezig om te klappen, juichen, genieten en lachen. Zij zijn de sterren van de avond en maken allemaal kans om geselecteerd te worden voor de meest uiteenlopende spellen, van hilarisch en uitdagend tot zenuwslopend. Het doel is het behalen van de finale, want daarin spelen de winnaars voor een fantastische reis. Maar hoelang die vakantie duurt en wat de bestemming is? Dat hangt helemaal af van hoe het finalespel gespeeld gaat worden. De winnaars gaan in ieder geval linea recta in pyjama op vakantie…

'Chantals Pyjama Party' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland, een label van Banijay Benelux, in samenwerking met &C TV en is vanaf oktober 2021 te zien bij RTL 4.