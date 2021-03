Chantal Janzen, Fred van Leer en Leco van Zadelhoff in 'Chantals Beauty Camper' nieuw bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2021

Chantal, Fred en Leco stappen uit de wereld van glitter en glamour en trekken met hun eigen roze camper het land door. Al zingend en met een eindeloze energie gaan zij op missie om mensen in Nederland een make-over te geven.

Stuk voor stuk delen deze mensen hun mooie en vaak voor velen herkenbare verhaal met het drietal. Chantal, Fred en Leco bezorgen op hun beurt de kandidaten een onvergetelijke dag, waarbij tips and tricks worden gegeven, ervaringen gedeeld, indrukken gemaakt en vooral veel wordt gelachen.

De grote roze beauty-camper wordt iedere week uitgebouwd tot een ultiem beautycamp waar alles aanwezig is en waar ieder zijn eigen rol vervult. Zo is Leco verantwoordelijk voor haar en make-up, Fred voor de styling en neemt Chantal de taken van de kandidaten over zodat zij die dag alles uit hun handen kunnen laten vallen. Op die manier bezorgt het drietal deze mensen een onvergetelijke dag en voorzien ze hen van een wasstraat vol levenswijsheid beauty en kleding-tips. Tips die een leven lang mee kunnen gaan en waardoor mensen positiever naar zichzelf gaan kijken.

Chantal Janzen: 'Dit was één van de mooiste programma’s om te maken tot nu toe. De onzekerheid die mensen hebben over hun uiterlijk en hun voorkomen zijn zo vaak onterecht negatief. Door de hulp van Fred en Leco is het prachtig om te zien hoe anders en vooral terecht positiever deze mensen naar zichzelf gaan kijken.'

Fred van Leer: 'Ik vind niets zo leuk en mooi om een programma te maken waarbij je mensen even goed in het zonnetje zet. Zij staan een dag in de spotlights en we zorgen dat ze die dag niets tekort komen. Dat verveelt nooit en iedere keer ben ik weer geraakt door de mooie verhalen en het resultaat. Het was een feestje om te mogen maken.'

Leco van Zadelhoff: 'Het blijft mooi om te zien dat mensen zich open willen stellen voor een vaak kleine verandering van hun uiterlijk. Want vaak zijn het de subtiele, simpele tips die het verschil op lange termijn kunnen maken.'

'Chantals Beauty Camper' wordt geproduceerd door &C TV.

'Chantals Beauty Camper', vanaf woensdag 3 maart om 20.30 uur bij RTL 4.