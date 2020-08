Cartoon Network en radio dj Fernando Halman roepen kinderen op om maatjes te zijn

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

Pesten blijft helaas een actueel onderwerp, misschien nu wel meer dan ooit. Tijdens de intelligente lockdown spendeerden kinderen en jongeren meer tijd online om onderwijs te volgen en in contact te blijven met hun vrienden en familie.

Dit leidde tot een toename van online pesten. TV-zender Cartoon Network roept, samen met presentator en DJ Fernando Halman en Stichting Stop Pesten Nu, kinderen op vriendelijk tegen elkaar te zijn. Dit doen zij met een TV spot, die vanaf nu te zien is op de zender en op het YouTube-kanaal van Cartoon Network, én een speciaal platform: Buddy Network.

Kinderen vinden hier informatie over pesten en tips en over hoe ze een goed maatje kunnen zijn. De favoriete Cartoon Network karakters leren de kinderen: Wees een maatje, geen pestkop!

Uit onderzoek onder kinderen van zes tot 12 jaar blijkt dat meer dan de helft van hen (57%) graag omschreven wordt als aardig. Daarnaast geeft 52% van de kinderen aan dat als anderen aardig tegen hen zijn, dit hen zou helpen zelf ook aardiger te zijn. De antipesten campagne speelt daarop in met onder andere de maatjes code met 7 tips om een goede vriend te zijn. Op het online platform kunnen kinderen, ouders en leraren daarnaast filmpjes bekijken over vriendschap en pesten.

Presentator Fernando Halman heeft zich aan deze campagne verbonden omdat hij samen aan een betere wereld wil werken, een wereld zonder pesten. 'Laten we beginnen bij de kern en kinderen duidelijk maken dat pesten niet kan en ze leren dat ze juist elkaars maatje moeten zijn. Laten we alle verschillen van elkaar omarmen want ik geloof dat anders zijn juist een verrijking en een kracht is. Als ambassadeur van deze campagne wil ik de boodschap uitdragen dat we ons moeten focussen op verbinden, opkomen voor elkaar en vooral veel good vibes verspreiden', aldus Fernando Halman.

Fernando Halman is vanaf vandaag te zien in de video ter ondersteuning van de campagne.