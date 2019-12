Carlo Boszhard presenteert nieuw seizoen 'Married At First Sight'

Spannende tijden voor de twaalf deelnemers van 'Married At First Sight'. Vanaf maandag 6 januari wagen namelijk niet vijf, maar zes koppels de sprong in het diepe door met elkaar te trouwen, zonder elkaar ooit eerder gezien te hebben.

Allen zijn gematcht door een team van experts op basis van de wetenschap en leggen hiermee het liefdes-lot compleet in hun handen. Van screendagen, de ceremonie en alle perikelen die daarna volgen: presentator Carlo Boszhard volgt het bijzondere traject op de voet. Na vijf intensieve weken wacht de grote beslissing: blijven de koppels gelukkig getrouwd of worden de scheidingspapieren ondertekend? De nieuwe reeks is twee keer per week om 20.30 uur te zien bij RTL 4, op maandag- én op dinsdagavond, waarbij de eerste maandag gestart wordt met een extra lange aflevering.

Het team van experts bestaat uit de drie vertrouwde gezichten: Tila Pronk (relatiewetenschapper), Pablo Bakarbessy (psycholoog/coach) en Marcelino Lopez (psycholoog/relatietherapeut). Seksuoloog Eveline Stallaart, bekend van 'RTL Boulevard' is de nieuwkomer van het team. Na veel onderzoek en overleg is het ze gelukt om uit het recordaantal van 3500 aanmeldingen zes koppels te vormen. Vier hetero-koppels, een homokoppel en een lesbisch koppel hebben volgens de deskundigen het hoogste slagingspercentage op relatiegebied en gaan de uitdaging met elkaar aan.

Na de zenuwslopende eerste ontmoeting bij het altaar en de wat ongemakkelijke trouwceremonie is het tijd voor het onbekende stel om elkaar echt te leren kennen tijdens de huwelijksreis. Eenmaal terug in Nederland worden ze geconfronteerd met een verplicht samenwoontraject, het leven van alledag, hun werkzaamheden maar ook vrienden en familie. Overleven zij de wittebroodsweken en zijn zij meant to be of valt het sprookje in duigen en wordt het huwelijk ontbonden?

'Married At First Sight' wordt geproduceerd door Vorst Media en is vanaf maandag 6 januari op maandag- én dinsdagavond om 20.30 uur te zien bij RTL 4.