'Bureau Burgwallen' krijgt vervolg in Eindhoven

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

De succesvolle politie-reportageserie 'Bureau Burgwallen' krijgt een vervolg. Nadat presentator Ewout Genemans afgelopen jaar meeliep met de Amsterdamse politie om te onderzoeken hoe het politiewerk er nu echt aan toe gaat, gaat hij dit nu doen in Eindhoven.

De Brabantse dynamiek is weliswaar anders, het doel blijft hetzelfde: van dichtbij in beeld brengen wat het werk van een politieagent behelst en alles wat daarbij komt kijken. De eerste opnamen voor 'Bureau 040' starten binnenkort.

Ewout Genemans: 'Ik verheug mij op de opnamen van het nieuwe seizoen. Eindhoven is een dynamische stad met veel interessante thema’s. Ik ben blij dat er weer een aantal enthousiaste agenten zijn opgestaan die mij de komende maanden willen meenemen in hun werkzaamheden.'

Teamchef Niels van der Wijst van de Eindhovense politie is enthousiast dat zijn stad het nieuwe decor wordt. 'We laten graag zien wat wij als politie in Oost-Brabant in onze mars hebben. Dan bedoel ik de volle breedte van het politiewerk: van noodhulp, horecatoezicht en evenementenbegeleiding, tot integraal werken in de wijk met onze partners. Wij laten Nederland graag zien wat ons werk betekent en hoe wij dat elke dag opnieuw weer oppakken.'

'Bureau 040' wordt geproduceerd door No Pictures Please.