Buddy Vedder en Matheu Hinzen nemen je mee in de wereld van het Eurovisie Songfestival

Wat gebeurt er allemaal tijdens de voorbereidingen van het Eurovisie Songfestival? En hoe gaat het er achter de schermen in Ahoy aan toe? In 'Zapp Eurovisie Songfestival Reports' gaan presentator Buddy Vedder en junior reporter Matheu Hinzen op onderzoek uit. Samen doen zij verslag van de grootste liedjeswedstrijd ter wereld.

Het jeugdprogramma is van 17 mei tot en met 21 mei elke schooldag om 18.20 uur te zien bij AVROTROS op Zapp.

Matheu bezoekt de repetities, interviewt internationale artiesten en neemt een kijkje achter de schermen. Hoe bereidt Jeangu zich voor op zijn optreden? En hoe vindt Stefania het om op het enorme podium van het Eurovisie Songfestival te staan? Naast al deze vragen brengt Matheu ook de nodige ontspanning door samen met de deelnemers een TikTok dansje te doen, passend bij elk liedje van het Eurovisie Songfestival. Ook bakt hij taarten met de kinderen van presentatrices Chantal Janzen en Edsilia Rombley en zorgt hij ervoor dat in Ahoy alles piekfijn in orde is voor de ontvangst van de deelnemende landen.

Buddy brengt vanuit zijn studio met uitzicht op de Rotterdamse Erasmusbrug de laatste roddels, leuke weetjes en belangrijke updates. Ook kijken oud-deelnemers van het Junior Songfestival en andere BN’ers naar de concurrentie van Jeangu. Hoe hoog zullen zij eindigen?

