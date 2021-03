Britt Dekker verbindt zich voor drie jaar aan Talpa Network

Foto: Talpa Network - © William Rutten 2021

Nadat ze het middelpunt was in programma's als 'Britts Gouwe Ouwen', 'Opgezadeld met Britt' en recent het podium pakte in 'Wie van de 3' en 'Iedereen is van de Wereld', verbindt Britt Dekker zich nu voor drie jaar aan Talpa Network.

De hernieuwde samenwerking betekent dat Britt geregeld te zien zal zijn op SBS6, zowel in succesvolle bestaande programma’s als in nieuwe formats. Op de planning staat onder meer 'We Want More', waar Britt deel uitmaakt van het presentatieteam en backstage een grote rol vervult. De komende tijd is Britt te zien in het nieuwe seizoen van 'Wie van de 3' dat deze week op SBS6 begint en vanaf vrijdag 23 april in het nieuwe 'First & Last', ook op SBS6, samen met Martien Meiland.

Britt: 'Ik heb mijn contract, nadat het contract van George was afgelopen, verlengd omdat ik de komende jaren nog hele gave dingen mag doen in alle denkbare categorieën. We Want More is een droom die uitkomt, zo’n grote zangwedstrijd presenteren had ik eigenlijk nooit op durven hopen. Het is heel gaaf om met zo’n team te mogen werken dat al jaren grote talentenjachten maken. Ze hebben me nu al heel erg veel geleerd en het is super cool daar bij te mogen horen. First & Last met Martien hebben we beide ook heel veel zin in. Hoop wel dat dat goed komt, want het is een grote show van de BBC en de directie verzoekt Martien en mij tijdens de oefenrondes continu dat we de rust moeten bewaren en de leiding moeten houden. Ik zeg dan 'ja doen we' maar denk alleen maar succes, haha, dat wordt nog wat. 'Wie van de 3' voelt als gratis theater met zulke geniale panelleden naast je. Als ik naar de studio rijd verheug ik me de hele rit alweer op alle opmerkingen van die groep. Ik zie deze programma’s als een hele grote verrijking op alles wat ik doe; mijn eigen online platforms over paarden/dieren en de kinderprogramma’s die ik maak bij AVROTROS. De kansen die ik krijg bij Talpa om mezelf te ontwikkelen als presentator, daar ben ik heel dankbaar voor en had eerlijk gezegd niet verwacht dit allemaal te mogen meemaken.'

Marco Louwerens, Directeur Televisie: 'Zoals Britt is er maar één. Ze raakt de kijker omdat ze allereerst heel veel talent heeft maar ook omdat ze het hart op de tong draagt en een geweldig gevoel voor humor en timing heeft. De samenwerking van het afgelopen jaar smaakte naar meer. Na bijvoorbeeld 'Britts Gouwe Ouwen' en de terugkeer van 'Wie van de 3' wilden we Britt de mogelijkheid geven om alle kanten van haar talenten te laten zien. We zijn dan ook ontzettend blij dat Britt bij ons blijft en kijken enorm uit naar de voortzetting van onze samenwerking met haar en de programma’s die we met haar gaan maken.'