Bridget schiet flamboyante moeders te hulp in nieuw seizoen 'Hotter Than My Daughter'

'Hotter Than My Daughter' is terug met een nieuw seizoen én met een nieuwe presentatrice: Bridget Maasland. Bridget helpt dochters en zonen die zich geen raad meer weten met het uitbundige en spraakmakende uiterlijk van hun moeder.

Bridget Maasland: 'Ik vind het heel leuk dat ik gevraagd ben om 'Hotter Than My Daughter' te presenteren. De verbazing en hilariteit tijdens de opnames waren enorm. De deelnemende moeders zijn ook dit seizoen weer zeer uiteenlopend en excentriek. Ik heb me vooraf voorgenomen om in de presentatie dicht bij mezelf te blijven, met oprechte interesse. Het resultaat is een mooi human interest programma, vol portretten van bijzondere mensen.'

In elke aflevering bezoekt Bridget twee vrouwen met een opvallend uiterlijk. Voor hun dochter of zoon is de maat vol: op deze manier willen ze niet langer met hun moeder over straat. Bridget en het 'Hotter Than My Daughter' make-over team komen in actie en nemen de dames flink onder handen.

De moeders

In de eerste aflevering zien we moeders Beryl (48 jaar) en Sjaantje (51 jaar). Beryl is opgegeven door haar dochter Chi Chi, die haar moeder niet langer gekleed wil zien in doorzichtige tops, te korte shorts en jurkjes met diep decolleté. Beryl daarentegen voelt zich heerlijk in haar sexy outfitjes en zet het liefst de schaar in elk kledingstuk om het zo nog wat pikanter te maken. De in Utrecht geboren en getogen Sjaantje is dol op alles met een panter- of tijgerprintje. Van top tot teen is ze gehuld in opvallende dierenprints, dit tot ongenoegen van haar dochter Samantha. Ook het huis van Sjaantje is een waar panterparadijs.

De kledingstijl van Diana (40 jaar) mag volgens haar zestienjarige dochter Ashley juist veel vrouwelijker. Diana: 'Mensen die mij niet kennen denken vaak dat ik een man ben. Ik besef me dat ik er mannelijk uitzie, maar ik zou niet weten hoe ik me vrouwelijker moet kleden!' Gelukkig weet het make-over team daar wel raad mee! Haar make-over wordt de meest verbazingwekkende tot nu toe.

'Hotter Than My Daughter' wordt geproduceerd door EndemolShine en is vanaf maandag 2 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.