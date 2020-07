Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo nieuwe presentatoren 'De 5 Uur Show'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

De presentatoren van de nieuwe '5 Uur Show', die vanaf maandag 17 augustus iedere doordeweekse dag te zien is bij SBS6, zijn bekend: Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo.

Twee ervaren journalisten die aan de hand van de actualiteiten onderzoeken wat er leeft in de samenleving, door gesprekken met zowel deskundigen als betrokken mensen met een persoonlijk verhaal. Actuele onderwerpen worden afgewisseld met aandacht voor crime, entertainment, royalty en politiek. Om de week presenteert één van hen de dagelijkse live talkshow.

Daarnaast werkt 'De 5 Uur Show' samen met 'Hart van Nederland' voor de dagelijkse update van het Nederlandse nieuws. Er is ook een nieuwe rubriek waarbij iemand aandacht vraagt voor een bepaald onrecht of zich druk maakt om regionale of landelijke gebeurtenissen. Ze worden niet gehoord of hebben geen idee hoe ze hun probleem moeten oplossen. In de studio wordt het probleem verder besproken en verschaffen deskundigen helderheid.

Brecht van Hulten: 'De mix aan onderwerpen in combinatie met de actualiteit en het feit dat dit live tv is maakt het dat ik ontzettend veel zin heb om 'De 5 Uur Show' te gaan presenteren. Nu kan ik, na mijn wat meer serieuze kant, ook een meer lossere kant van mezelf laten zien.'

Carolina Lo Galbo: 'Als journalist en presentator vind ik het heerlijk om mensen te interviewen en ik kijk er enorm naar uit om dat nu te doen op het gebied van politiek tot showbizz. Ik wil graag ingewikkelde zaken eenvoudig maken en op zoek gaan naar het persoonlijke verhaal achter de actualiteit.'

'De 5 Uur Show' wordt mede mogelijk gemaakt door de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij). Dankzij 3,6 miljoen deelnemers schenken zij jaarlijks ruim 500 miljoen euro aan ruim 250 goede doelen en culturele organisaties. Binnen het programma is aandacht voor onderwerpen waar deze goede doelen en culturele organisaties mee bezig zijn. 'De 5 Uur Show' wordt live uitgezonden vanuit de studio in het pand van de Goede Doelen Loterijen.

'De 5 Uur Show' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties. Uitzending vanaf maandag 17 augustus van maandag tot en met vrijdag, om 17.00 uur bij SBS6 en terug te zien op KIJK.nl.