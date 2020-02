'Boer zoekt Vrouw': Yvon Jaspers brengt 1100 liefdesbrieven rond

Foto: © KRO-NCRV 2020

Vinden de tien boeren van 'Boer zoekt Vrouw' de liefde? Vanaf zondag 23 februari is hun zoektocht naar die ene ware te zien in het elfde seizoen 'Boer zoekt Vrouw'.

In september jl. zijn negen boeren en een boerin voorgesteld die via 'Boer zoekt Vrouw' hopen hun ware liefde te treffen. Zondag 23 februari brengt Yvon Jaspers de binnengekomen liefdespost, pakketten en mails naar de boerderijen. Van welke vijf boeren volgen we de liefdesavonturen op tv en welke boeren zien we terug in de webserie op boerzoektvrouw.nl?

Ruim 1100 brieven en pakketjes zijn dit jaar naar de boeren en boerin verstuurd. Zit de ware er tussen?

Yvon Jaspers: 'Als makers zijn wij natuurlijk net zo nieuwsgierig naar het verloop als de kijker. In 'Boer zoekt Vrouw' geven we de vrijgezelle boeren de kans om volgens een duidelijke route hun liefde te vinden. De speeddate, de dagdate, de logeerweken zijn steeds terugkerende elementen die hun doel hebben bewezen. Maar ook al is die route bekend, hóe de boeren ‘m af zullen leggen is aan hen. Hoe vaak je het paadje ook al hebt gelopen, iedere keer komen we nieuwe verrassingen tegen. Zowel bij de boeren als bij de vrouwen. Ik ben dit jaar van de ene in de andere verbazing gerold. Het is een seizoen waarin alles anders liep dan ik van tevoren had voorspeld. En dat is maar goed ook!'

Webserie

Direct na de uitzending komt het eerste deel van de webserie online waarin te zien is hoe het de boeren vergaat die niet voldoende brieven hadden om op tv te worden gevolgd. Wekelijks wordt een nieuwe aflevering online geplaatst.

'Boer zoekt Vrouw', wekelijks vanaf zondag 23 februari om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.