BNNVARA schrapt 'De Vooravond': Sophie Hilbrand en Khalid Kasem maken nieuw programma

Sophie Hilbrand en Khalid Kasem gaan een andere invulling geven aan de vooravond op NPO 1. Zij presenteren vanaf maandag 30 augustus afwisselend de talkshow tussen 19.00 en 20.00 uur bij BNNVARA op NPO 1.

Directeur Content BNNVARA Gert-Jan Hox: 'Na twee seizoenen hebben we besloten te stoppen met de presentatie door Renze Klamer en Fidan Ekiz. Zij zijn als duo met in elkaar in het diepe gesprongen, vulden elkaar goed aan en hebben het programma een eigen karakter gegeven. Dat heeft goede gesprekken en spraakmakende momenten opgeleverd, maar toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken. Daar zal met een andere invulling en met de afwisselende presentatie door Sophie en Khalid, nog meer de focus op komen te liggen. Geen duo dus, maar één presentator die er scherp bovenop zit en het gesprek van de dag voert én bepaalt. Renze en Fidan zijn allebei programmamakers die we vanwege hun passie, vakmanschap en lef heel graag behouden bij BNNVARA. We zijn met hen in gesprek over toekomstige programma's en projecten.'

Khalid: 'Verwondering, interesse en enthousiasme. Dat is wat ik meeneem en wat zal moeten leiden tot mooie, inspirerende gesprekken. Deze uitdaging lijkt in niets op wat ik tot nu toe gedaan heb, maar ik ben enorm gemotiveerd om met Sophie en het hele team een talkshow te maken waar mensen met veel plezier naar willen kijken.' Khalid Kasem (1978) is advocaat en heeft eigen advocatenkantoor. Het grote publiek maakte kennis met Khalid als woordvoerder van de familie van voetballer Abdelhak Nouri en kent hem als deelnemer aan het programma 'De Slimste Mens', waar hij tweede werd.

Sophie: 'Na anderhalf jaar 'Op1' smaakt de talkshowtafel naar meer. Ik ga Hugo wel erg missen, maar ben er trots op dat ik voor m'n cluppie BNNVARA op die mooie plek, samen met een nieuw team, dit programma kan gaan maken. En ik ben ook wel benieuwd naar de nieuwe man in m'n leven.' Sophie Hilbrand (1975) is sinds 2004 presentator bij BNNVARA (voorheen BNN). Ze presenteert tot en met 5 juli samen met Hugo Logtenberg de maandagavond van 'Op1' en is te zien in het BNNVARA-programma 'Opstandelingen'.